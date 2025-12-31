Actualité

Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit

  • par Romain Balme

    • À l’occasion du soir de la Saint Sylvestre, le réseau TCL met en place un dispositif exceptionnel. Les quatre lignes de métro, les funiculaires et les lignes Pleine Lune circuleront toute la nuit.

    TCL s'adapte en ce jour de réveillon de la Saint Sylvestre. Le réseau de transports lyonnais annonce la mise en place d'un dispositif spécial ce soir. En effet, les quatre lignes de métro seront ouvertes toute la nuit, avec des fréquences de passage variables. Pour rappel, le métro passera toutes les 5 minutes pour la ligne B, 5 minutes 30 pour la ligne D. C'est un peu plus pour le métro A (9 à 10 minutes) et le métro C (12 minutes).

    Plusieurs parcs relais concernés par le dispositif

    Les funiculaires sont eux aussi concernés par cette démarche. Le F2 circulera toutes les 10 minutes, c'est toutes les 12 minutes pour le F1. Les lignes nocturnes Pleine Lune, également mobilisées, passeront toutes les 35 minutes entre 00 h 45 et 5 h.

    Enfin, si vous comptez venir sur Lyon en voiture, certains parkings relais resteront ouverts toute la nuit, comme ceux de Mermoz Pinel, Vaise 1, Vaux-en-Velin la Soie et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. En ce qui concerne les autres parcs relais, ils fermeront aux horaires habituels soit à 1 h pour ceux en correspondance avec les tramways et à 3h pour ceux en lien avec les métros.

    à lire également
    Lyon : blessés par balle ils tombent nez-à-nez avec la police municipale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : blessés par balle ils tombent nez-à-nez avec la police municipale 10:55
    Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit 10:16
    Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude 09:39
    Huit groupes pourront performer en ouverture du festival Musilac.(Photo. Pixabay)
    Rosalia, Damso, DJ Snake… Les concerts à ne pas manquer à Lyon en 2026  09:00
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne ce mercredi 08:23
    d'heure en heure
    De Colo porte l'Asvel en Euroligue face à Paris 07:51
    Lyon
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid 07:35
    Lyon soleil
    Un 31 décembre ensoleillé et glacial à Lyon 07:14
    Lyon
    Météo à Lyon : vers une vague de froid intense pour le Nouvel An ? 30/12/25
    Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier 30/12/25
    Contrôles voitures gendarmes
    Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique 30/12/25
    protoxyde d'azote
    Du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture du conducteur à l'origine d'un accident mortel à Lyon 30/12/25
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires 30/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut