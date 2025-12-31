À l’occasion du soir de la Saint Sylvestre, le réseau TCL met en place un dispositif exceptionnel. Les quatre lignes de métro, les funiculaires et les lignes Pleine Lune circuleront toute la nuit.

TCL s'adapte en ce jour de réveillon de la Saint Sylvestre. Le réseau de transports lyonnais annonce la mise en place d'un dispositif spécial ce soir. En effet, les quatre lignes de métro seront ouvertes toute la nuit, avec des fréquences de passage variables. Pour rappel, le métro passera toutes les 5 minutes pour la ligne B, 5 minutes 30 pour la ligne D. C'est un peu plus pour le métro A (9 à 10 minutes) et le métro C (12 minutes).

Plusieurs parcs relais concernés par le dispositif

Les funiculaires sont eux aussi concernés par cette démarche. Le F2 circulera toutes les 10 minutes, c'est toutes les 12 minutes pour le F1. Les lignes nocturnes Pleine Lune, également mobilisées, passeront toutes les 35 minutes entre 00 h 45 et 5 h.

Enfin, si vous comptez venir sur Lyon en voiture, certains parkings relais resteront ouverts toute la nuit, comme ceux de Mermoz Pinel, Vaise 1, Vaux-en-Velin la Soie et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. En ce qui concerne les autres parcs relais, ils fermeront aux horaires habituels soit à 1 h pour ceux en correspondance avec les tramways et à 3h pour ceux en lien avec les métros.