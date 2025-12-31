Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@NC)

"Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée s'attaque au maire de Lyon après une citoyenneté d'honneur polémique

  • par Romain Balme

    • La députée Caroline Yadan tacle Grégory Doucet sur la citoyenneté d'honneur remise à Hassan Abu Safiya, en décembre. En cause, un post X du pédiatre, quelques jours après le 7 octobre.

    Nous en parlions le 17 décembre dernier. La Ville de Lyon remettait la citoyenneté d'honneur à six personnalités récompensées pour "leur courage, leur engagement pour la protection et la promotion des droits humains, des libertés fondamentales et des valeurs de paix, d’État de droit et de solidarité". Depuis cette distinction, le pédiatre palestinien Hassan Abu Safiya, l'un des lauréats, est au cœur d'une polémique.

    En effet, ce mercredi 31 décembre, Caroline Yadan, députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France, accuse Grégory Doucet de glorifier "un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils". En cause, un message posté par le directeur d'un hôpital à Gaza le 9 octobre 2023, soit deux jours après les attaques du Hamas contre Israël : "Et ils pensaient que leurs forteresses les protégeaient de Dieu, mais Dieu les surprit là où ils ne s’y attendaient pas et sema la terreur dans leurs cœurs".

    Dans son post X (anciennement Twitter), Caroline Yadan qualifie Hassan Abu Safiya de "colonel du Hamas" et accuse la Mairie de Lyon de "blanchir une organisation terroriste". L'élue va encore plus loin : "Il s'agit là d'une faute morale majeure. Une honte politique. Et une tache indélébile sur l’honneur de la Ville de Lyon."

    A noter que le pédiatre palestinien est emprisonné par Israël depuis le 27 décembre 2024. L'Etat Hébreu accusait l'hôpital d'être un centre de commandement du Hamas. De son côté, l'avocate du pédiatre dénonce des conditions de détention "extrêmement dures et inhumaines".

    à lire également
    Arrêté au volant sans permis de conduire : il avait "oublié" de le repasser depuis 14 ans

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Arrêté au volant sans permis de conduire : il avait "oublié" de le repasser depuis 14 ans 16:59
    "Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée s'attaque au maire de Lyon après une citoyenneté d'honneur polémique 16:01
    autoroute bison futé A6
    Bison futé : la circulation sera fluide ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes 15:13
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 14:15
    Nicolas Quinault
    Lyon : Nicolas Quinault, préparateur athlétique de l'OL est décédé 14:05
    d'heure en heure
    Politique, IA, gastronomie... : Quels sont les articles que vous avez les plus lus en 2025 ? 12:54
    Dormir au chaud dans un bureau : à Lyon, ces entreprises s’engagent pour les sans-abri 11:45
    Lyon : blessés par balle ils tombent nez-à-nez avec la police municipale 10:55
    Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit 10:16
    Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude 09:39
    Huit groupes pourront performer en ouverture du festival Musilac.(Photo. Pixabay)
    Rosalia, Damso, DJ Snake… Les concerts à ne pas manquer à Lyon en 2026  09:00
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne ce mercredi 08:23
    De Colo porte l'Asvel en Euroligue face à Paris 07:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut