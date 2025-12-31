La députée Caroline Yadan tacle Grégory Doucet sur la citoyenneté d'honneur remise à Hassan Abu Safiya, en décembre. En cause, un post X du pédiatre, quelques jours après le 7 octobre.

Nous en parlions le 17 décembre dernier. La Ville de Lyon remettait la citoyenneté d'honneur à six personnalités récompensées pour "leur courage, leur engagement pour la protection et la promotion des droits humains, des libertés fondamentales et des valeurs de paix, d’État de droit et de solidarité". Depuis cette distinction, le pédiatre palestinien Hassan Abu Safiya, l'un des lauréats, est au cœur d'une polémique.

En effet, ce mercredi 31 décembre, Caroline Yadan, députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France, accuse Grégory Doucet de glorifier "un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils". En cause, un message posté par le directeur d'un hôpital à Gaza le 9 octobre 2023, soit deux jours après les attaques du Hamas contre Israël : "Et ils pensaient que leurs forteresses les protégeaient de Dieu, mais Dieu les surprit là où ils ne s’y attendaient pas et sema la terreur dans leurs cœurs".

Dans son post X (anciennement Twitter), Caroline Yadan qualifie Hassan Abu Safiya de "colonel du Hamas" et accuse la Mairie de Lyon de "blanchir une organisation terroriste". L'élue va encore plus loin : "Il s'agit là d'une faute morale majeure. Une honte politique. Et une tache indélébile sur l’honneur de la Ville de Lyon."

A noter que le pédiatre palestinien est emprisonné par Israël depuis le 27 décembre 2024. L'Etat Hébreu accusait l'hôpital d'être un centre de commandement du Hamas. De son côté, l'avocate du pédiatre dénonce des conditions de détention "extrêmement dures et inhumaines".