Un sénateur du Rhône s’interroge sur "l’étrange campagne" de Jean-Michel Aulas

Le sénateur du Rhône Thomas Dossus (Les Écologistes) pointe notamment du doigt le manque de clarté des financements de la campagne de Jean-Michel Aulas.

"Un multimillionnaire peut-il s'acheter une campagne électorale ?" Alors qu’un dernier sondage réalisé par Toluna-Harris interactive donnait Jean-Michel Aulas en tête des intentions de vote lors du premier tour des élections municipales de Lyon, le financement de ce même sondage interroge le sénateur du Rhône, Thomas Dossus (Les Écologistes).

Sur son compte X, ce dernier a posté plusieurs publications sur "une étrange campagne." Il explique : "La vente de l'OL devait servir officiellement à Holnest (holding familiale de Jean-Michel Aulas : Ndlr) pour investir dans la tech. Une partie de ces fonds privés sert désormais à financer des sondages pour une campagne électorale via Holnest." Une méthode qui étonne, d’autant plus que, "contrairement aux USA, il y a des règles en France de financement des campagnes électorales, ou encore de séparation des biens d’une entreprise avec ceux de ses dirigeants. Nous avons eu le débat sur cette confusion entre revenus et patrimoine chez les multimillionnaires lorsque nous avons débattu de la Taxe Zucman au début du mois", écrit encore le sénateur.

Thomas Dossus pose ainsi la question : "Un multimillionnaire peut-il s'acheter une campagne électorale ?" Il reste en tout cas "persuadé" que "nos règles doivent nous protéger d'un système à l'américaine. Tout le monde peut se présenter aux élections, en respectant les règles de la République", conclut-il.