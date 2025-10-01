Rentrée culturelle : au Théâtre des Marronniers, la relève est assurée

Tandis que le théâtre des Marronniers fêtera ses 40 ans en décembre 2025, Yves Pignard a transmis la direction à Damien Gouy.

Après plus de trois décennies de direction et 350 spectacles accompagnés, Yves Pignard a laissé place à une nouvelle génération, dans une logique de transmission douce, amorcée dès 2022. La saison 2025-2026 sera donc la première “pleine” de Damien Gouy, entre continuité affirmée et désir de renouvellement.

Ce dernier affirme vouloir “renouveler dans la continuité en donnant un souffle nouveau à ce théâtre historique” tout en “faisant plus avec moins”. Ces formules, reprises dans l’édito de saison, traduisent à la fois une fidélité assumée au projet porté par Yves Pignard et la conscience des contraintes budgétaires qui pèsent de plus en plus sur le spectacle vivant. Le théâtre se veut toujours un lieu “d’accueil, de transmission, de poésie”, autour de la langue et du mot, des valeurs déjà centrales dans la direction précédente.

Au fond, l’ambition de Damien Gouy semble davantage dans le prolongement que dans la rupture. On retrouve cette volonté de maintenir une vision “festive, joyeuse”. Le véritable défi est donc moins d’imposer une nouvelle ligne que de préserver une identité artistique exigeante dans un contexte de moyens réduits.

Que nous réserve la saison 2025-2026 ?

La saison débutera par les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous désormais traditionnel, avant de culminer en décembre avec une semaine de célébration pour les 40 ans du théâtre. Ce double temps fort ancre la programmation dans une dynamique patrimoniale et de célébration, très marquée cette année.

Au programme : de nombreux spectacles puisant dans des classiques ou des figures connues (Icare, Le Petit Prince…), mais aussi six créations originales – chiffre en hausse par rapport à la saison précédente. Parmi elles, Jean Moulin, mes résistances rend hommage au héros lyonnais de la Résistance. D’autres créations plus intimes et contemporaines interrogent les tensions sociales ou familiales, comme L’Infâme, récit d’émancipation d’une jeune fille face à une mère abusive, ou Impossible, réflexion sur l’amitié, la trahison et l’engagement politique.

