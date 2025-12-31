Actualité
Bison futé : la circulation sera fluide ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

    • La circulation devrait être fluide ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Après un week-end compliqué au lendemain de Noël, ce week-end de fin de vacances scolaires devrait être calme sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé.

    L'ensemble du territoire comme de l'hexagone est en vert vendredi dans le sens des départs comme celui des retours. Samedi, bison futé hisse le drapeau orange sur les routes du Grand-Est, tandis que le reste de la France est en vert. "Dans le sens des retours, une circulation importante est attendue sur les axes du quart Nord-Est, de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée selon les secteurs. Les principales difficultés devraient concerner les autoroutes A5, A6, A31 et A39", précise Bison futé.

    Dimanche, le drapeau vert est hissé dans toute la France dans le sens des départs comme dans le sens des retours.

    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ?

