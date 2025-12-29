Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ?

Tic tac, tic tac... le nouvel an approche à grands pas. Pour fêter le passage en 2026 comme il se doit, Lyon Capitale a sélectionné pour vous six idées inédites.

Musiques électroniques à l'Opéra

Changement d'ambiance à l'Opéra de Lyon. Pour le nouvel an, le site du 1er arrondissement sera méconnaissable. A l'occasion du réveillon, l'opéra national se transformera en un club XXL avec dancefloor intégré. A partir de 22h30, deux DJ se partageront un set dans "l'Amphi", tandis que les hauteurs du Grand Foyer seront rythmées par de la techno incisive, des notes de hardgroove et quelques influences raves. La soirée se clôturera à 4h30, après avoir fêté la nouvelle année comme il se doit.

Soirée Jazz à la Clef de Voûte

Et si le nouvel an était l'occasion de s'offrir une soirée jazz ? Le 31 décembre, le club de jazz la Clef de Voûte proposera quatre sessions de musique inédites pour le réveillon. De 17h30 à 22 heures, trois orchestres se succèderont sur la scène du 1er arrondissement. Pour les fêtards, la soirée se poursuivra au club de la Grande Voûte avec un dernier "bal swing" programmé de 22 heures à 23h30. Bonus : une coupe de champagne et quelques friandises seront distribuées aux visiteurs.

Soirée Cabaret au Cirque Imagine

Célébrer la nouvelle année aux côtés des artistes du Cirque Imagine ? Ce sera possible à Lyon. A l'occasion de la Saint-Sylvestre, la compagnie installée à Vaulx-en-Velin proposera une soirée cabaret-cirque le 31 décembre. S'il faudra débourser un petit billet pour y participer, la soirée s'annonce grandiose. Au programme : un repas de fête, un spectacle cabaret-cirque et une soirée dansante programmée jusqu'au bout de la nuit.

Le "Grand Soir de l'année" à la Bourse du Travail

Le "Grand soir de l'année" se tiendra à la Bourse du Travail de Lyon. Forte de son succès les années précédentes, la soirée dédiée à l'humour accueillera cette année, Antek, Lise Dehurtevent, Rémi Boyes, Cécile Marx, ou encore, Umut Köker. Sous le signe de l'élégance, du charme et des paillettes, le "Grand soir de l'année" sera l'occasion de débuter 2026 en riant.

Réveillon à la Rayonne

Pas de panique pour les plus fêtards. 23:59 et Euronight Club proposeront eux aussi une soirée spéciale pour clôturer l'année 2025 à la Rayonne (Villeurbanne). Au programme, une line-up hard-techno, indus et rawstyle avec Nyctonian, So Juice, XRTN, SORAÄ, ou encore, Istigkeit. Le rendez-vous à ne pas louper pour ceux qui souhaiteraient danser jusqu'à l'aube.

Sons et lumières à Fourvière

La Région des Lumières est de nouveau présente sur la basilique de Fourvière à l'occasion de la Fête des Lumières 2025.

Le 31 décembre sera la dernière chance d'assister au spectacle de la Région des Lumières à Fourvière. L'occasion de voir, ou de revoir, les animations sonores et visuelles projetées sur les murs de la Basilique. En famille, seul, ou entre amis, en début ou en fin de soirée, le spectacle vous attendra pour une dernière danse de 18h45 à 21h45.