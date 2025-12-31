Malgré l'interdiction de vendre des articles pyrotechniques en vue du réveillon, 50 kilos de feux d'artifices ont été saisi dans un commerce de la Guillotière à Lyon.

Malgré l'arrêté de la préfecture du Rhône interdisant la vente d’articles pyrotechniques du 30 décembre au 3 janvier, des commerces dérogent à la règle. C'est le cas d'un établissement situé sur la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

Selon les informations du Progrès, des policiers auraient saisi près de 50 kilos de feux d'artifice de type F2 et F3, alors qu'ils réalisaient un contrôle administratif au sein du commerce du 7e arrondissement, ce mercredi 31 décembre au matin.

Interdiction de vendre des articles pyrotechniques

Pour rappel, la préfecture du Rhône a interdit par arrêté "l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’articles pyrotechniques par des particuliers, sur la voie publique" du 30 décembre au 3 janvier.

Du 31 décembre au 1er janvier, la vente d'alcool à partir de 20 h, la vente, la détention et le transport de carburant dans un récipient portable sont également interdits. Au même titre que la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet. Ces mesures ont été annoncées par la préfecture du Rhône dans un objectif de "respect de la tranquillité publique."

