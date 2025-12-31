Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : 50 kilos de feux d'artifices saisis chez un commerçant avant le réveillon

  • par Loane Carpano

    • Malgré l'interdiction de vendre des articles pyrotechniques en vue du réveillon, 50 kilos de feux d'artifices ont été saisi dans un commerce de la Guillotière à Lyon.

    Malgré l'arrêté de la préfecture du Rhône interdisant la vente d’articles pyrotechniques du 30 décembre au 3 janvier, des commerces dérogent à la règle. C'est le cas d'un établissement situé sur la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

    Selon les informations du Progrès, des policiers auraient saisi près de 50 kilos de feux d'artifice de type F2 et F3, alors qu'ils réalisaient un contrôle administratif au sein du commerce du 7e arrondissement, ce mercredi 31 décembre au matin.

    Interdiction de vendre des articles pyrotechniques

    Pour rappel, la préfecture du Rhône a interdit par arrêté "l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’articles pyrotechniques par des particuliers, sur la voie publique" du 30 décembre au 3 janvier.

    Du 31 décembre au 1er janvier, la vente d'alcool à partir de 20 h, la vente, la détention et le transport de carburant dans un récipient portable sont également interdits. Au même titre que la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet. Ces mesures ont été annoncées par la préfecture du Rhône dans un objectif de "respect de la tranquillité publique."

    Lire aussi : Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Blessés par balles et déposés aux urgences à Lyon : une enquête ouverte pour tentative d'homicide ouverte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : 50 kilos de feux d'artifices saisis chez un commerçant avant le réveillon 18:33
    PAF Police aux frontières
    Blessés par balles et déposés aux urgences à Lyon : une enquête ouverte pour tentative d'homicide ouverte 18:04
    Encadrement des loyers : trois propriétaires lyonnais condamnés 17:33
    Arrêté au volant sans permis de conduire : il avait "oublié" de le repasser depuis 14 ans 16:59
    "Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée s'attaque au maire de Lyon après une citoyenneté d'honneur polémique 16:01
    d'heure en heure
    autoroute bison futé A6
    Bison futé : la circulation sera fluide ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes 15:13
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 14:15
    Nicolas Quinault
    Lyon : Nicolas Quinault, préparateur athlétique de l'OL est décédé 14:05
    Politique, IA, gastronomie... : Quels sont les articles que vous avez les plus lus en 2025 ? 12:54
    Dormir au chaud dans un bureau : à Lyon, ces entreprises s’engagent pour les sans-abri 11:45
    Lyon : blessés par balle ils tombent nez-à-nez avec la police municipale 10:55
    Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit 10:16
    Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude 09:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut