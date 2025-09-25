Le mouvement de Jean-Michel Aulas s'invite déjà au conseil municipal de Lyon et crée la polémique

Le maire du 2e arrondissement de Lyon et soutien de Jean-Michel Aulas, Pierre Oliver a créé la polémique ce jeudi matin en conseil municipal, accusé d'y faire campagne malgré la période de réserve électorale.

L'ex-président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a officialisé ce jeudi sa candidature aux élections municipales dans une lettre aux Lyonnais. Et dans la foulée, ses soutiens et alliés, siégeant au conseil municipal réunit ce jeudi ont annoncé qu'ils siégeraient désormais sous la bannière "Coeur lyonnais", nom du mouvement politique de Jean-Michel Aulas.

"Nous formons une équipe large, soudée et déterminée"

L'annonce n'en est pas restée là, le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver se félicitant du lancement officiel de la campagne de Jean-Michel Aulas. "Nous avons choisi de nous rassembler autour de la candidature de Jean-Michel Aulas pour les prochaines élections municipales", a-t-il lancé. Et d'évoquer le nom du mouvement qui traduit selon lui "notre amour profond de Lyon, notre volonté de la faire grandir et notre conviction qu'aucun Lyonnais ne doit rester au bord du chemin".

"Autour de moi, vous voyez des personnalités issues d'horizons différents, qui ont choisi de dépasser leur appartenance pour se fédérer autour d'un projet commun. Avec elles et toutes celles et ceux qui nous rejoignent, nous formons une équipe large, soudée et déterminée", a-t-il conclu.

"J'aimerais rappeler ici que ces interventions préalables ne sont pas destinées à faire campagne"

Une intervention dont le cadre a vivement fait réagir une partie du conseil municipal et notamment le maire de Lyon. "J'aimerais rappeler ici que ces interventions préalables ne sont pas destinées à faire campagne Monsieur Oliver", a rappelé le maire, précisant : "Nous sommes en période de réserve électorale et que chaque acte de campagne doit se faire dans un cadre bien déterminé et ce conseil municipal n'en est pas un."

Et Nathalie Perrin-Gilbert de tacler le maire du 2e arrondissement : "Il se dit ici et la que Jean-Michel Aulas a longuement hésité à vous prendre dans son équipe, et je pense qu'il aurait du réfléchir plus encore car ce que vous venez de faire ce matin n'est rien de moins que l'utilisation des moyens municipaux pour mener campagne, c'est absolument interdit et cela peut même être un motif d'invalidation des comptes de campagne."

