Actualité
Contrôle routier de la gendarmerie du Rhône. (Photo Gendarmerie)

Arrêté au volant sans permis de conduire : il avait "oublié" de le repasser depuis 14 ans

  • par La rédaction

    • Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme qui conduisait depuis 14 ans sans permis de conduire.

    Un homme de 64 ans a été contrôlé à Anse dans le Rhône en avril 2025 au volant d'un fourgon dans le cadre de son travail, sans permis de conduire ni assurance. Selon nos confrères du Progrès, l'homme avait perdu son permis de conduire en 2011 et continuait à conduire depuis.

    Avec une dizaine de mentions à son casier judiciaire, il avait déjà été contrôlé sans permis de conduire en 2019 et avait été condamné à trois mois de prison. Jugé en récidive le 17 décembre, il a assuré avoir "oublié" de repasser son permis après plusieurs échecs.

    Il a été condamné à 120 jours amendes de 7 € par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

