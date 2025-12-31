Actualité
L’homme âgé de 80 ans a été retrouvé en vie à l’hôpital Édouard Herriot ce mardi matin. @WilliamPham

Lyon : blessés par balle ils tombent nez-à-nez avec la police municipale

  • par Loane Carpano

    • Mardi 30 décembre, trois hommes, dont deux blessés par balle, sont tombés sur un équipage de police municipale alors qu'ils se rendaient à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon pour se faire soigner.

    Ils ne pensaient pas tomber sur des policiers en se rendant à l'hôpital. Mardi 30 décembre en fin de soirée, trois individus, dont deux présentant des blessures par balle, se sont rendus à l'hôpital Edouard-Herriot dans le 7e arrondissement de Lyon. L'un présentant une blessure au cou, l'autre à la jambe, les deux hommes blessés se seraient écroulés au sol dès leur arrivée à l'hôpital.

    Mobilisé sur place dans le cadre d'une autre affaire, un équipage de police serait directement intervenu pour porter les premiers soins aux victimes. Une seconde équipe de police municipale serait ensuite intervenue en renfort.

    Selon les premiers éléments de l'enquête dévoilés par nos confrères du Progrès, les coups de feu auraient été tirés rue Sainte-Anne de Baraban, dans le 3e arrondissement. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

