Mardi 30 décembre, deux hommes avaient été transportés à l'hôpital Edouard Herriot après avoir été blessés par balles. Selon les premières informations de l'enquête révélées par le Progrès, les deux hommes étaient en train de faire de la mécanique sauvage sur une camionnette dans le quartier de la Villette (3e) lorsqu'ils ont été visés.

Agées de 22 et 23 ans, les deux victimes présentaient des blessures sérieuses à leur arrivée à l'hôpital. L'un était sévèrement touché à la gorge, tandis que l'autre était blessé au cou, à la main, à la hanche, à la cuisse et au triceps.

Le tireur fuit sur un scooter électrique

Toujours selon le Progrès, l'auteur de forte corpulence et vêtu de noir, se serait rendu rue Sainte-Anne-de-Baraban en scooter électrique, avant d'ouvrir le feu à plusieurs reprises sur le groupe avec une arme de poing. L'homme aurait ensuite immédiatement pris la fuite. Aucun point de deal ne se situait aux alentours du lieu de tir.

Si une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire a été confiée aux policiers de la division de la criminalité territoriale, aucun suspect n'avait été interpellé en début d'après-midi ce mercredi.