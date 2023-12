Des lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en difficulté financière

Les syndicats de gestionnaires des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes alertent quant à la "situation financière catastrophique des lycées publics". Les budgets de près de dix d'entre eux sont jugés insincères par les conseils d'administration.

"Dans beaucoup d'établissements, on risque de devoir annuler des voyages pédagogiques." Rindala Younès, secrétaire académique du syndicat SNES-FSU est inquiète. Mi-novembre, une large intersyndicale de l'éducation a alerté par voie de communiqué sur "la situation financière catastrophique des lycées publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes". En cause, l'explosion des coûts de l'énergie mais aussi, selon les syndicats, "des dotations de la Région en baisse".

"Certains lycées sont dans l'incapacité de payer les factures dans les délais de 30 jours, donc des pénalités viennent s'additionner"

Manuel Vidal, secrétaire régional du syndicat A&I Unsa

Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, la Boisse, Martinière Diderot, Marie-Curie, Charlie-Chaplin ou encore Pierre Brossolette. Dans ces sept lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les budgets prévisionnels 2024 ont été rejetés par les conseils d'administration, "jugés insuffisamment financés, insincères", explique ainsi Manuel Vidal, secrétaire régional du syndicat A&I Unsa. Dans l'établissement dont il est gestionnaire à la Croix-Rousse, Manuel Vidal affichait un manque de 78 000 € pour la fin de l'exercice budgétaire 2023. "Certains lycées sont dans l'incapacité de payer les factures dans les délais de 30 jours, donc des pénalités viennent s'additionner", déplore-t-il.

Un cercle vicieux, qui pourrait être enrayé par des aides promises par la collectivité de Laurent Wauquiez mais qui, selon les syndicats, tardent trop à arriver. "La Région disait que pour une bonne gestion il fallait être à 60 jours de fonds de roulement. Aujourd'hui, elle prétend que 45 est le bon chiffre, mais elle laisse des établissements atteindre les 30 jours avant d'intervenir", détaille Manuel Vidal. Aussi, l'exécutif s'appuie sur les moyennes des dépenses énergétiques de 2020, 2021 et 2022 pour calculer les dotations de fonctionnement qu'elle attribue à chaque établissement, or les prix de l'énergie ont depuis explosé.

9 millions d'euros d'aides votées ce vendredi

"Un sujet sur lequel nous avons nous aussi alerté dès 2022", explique Bénédicte Pasiecznik, conseillère régionale écologiste membre de la commission éducation et lycées. "Nous avions demandé à l'exécutif comment il comptait réagir, ce à quoi il avait répondu qu'il était en dialogue permanent avec les lycées. On se rend compte que la Région c'est 'quand vous n'en pouvez vraiment plus, on vous fait une petite rallonge', mais les lycées sont dépossédés de leur capacité à prendre des décisions et se retrouvent à devoir annuler des projets pédagogiques", ajoute l'élue.

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes assure que la dotation globale de fonctionnement des lycées va augmenter de 10 % en 2024. "Nous avons en plus les aides au cas par cas. En 2023, avec 305 lycées publics, ces aides représentent 20 millions d'euros environ, contre 18,5 millions en 2022", explique Mickaël Paccaud, conseiller délégué à l'excellence éducative, et de rassurer : "Nous accompagnons les projets pédagogiques, les équipes sont à l'écoute, on ne va pas revenir sur des projets à cause de l'énergie." Une subvention de plus de 9 millions d'euros doit en ce sens être votée en commission permanente ce vendredi 15 décembre pour un total de 203 opérations (uniquement des lycées publics) selon un délibération que nous avons pu consulter.

Le lycée Saint-Exupéry dont le budget a été rejeté par son conseil d'administration bénéficiera par exemple d'une aide de 45 000 €. Il affichait néanmoins un manque de 78 000 € selon Manuel Vidal. Le lycée La Martinière-Diderot recevra de son côté 70 000 €. "C'est très bien, mais dans l'attente du vote, ce sont des sommes que l'on ne peut pas inscrire dans la construction de notre budget", nuance le secrétaire régional du syndicat A&I Unsa.

