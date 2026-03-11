Les faits se sont déroulés ce vendredi 6 mars. Alors que deux élèves rentrent du collège, une camionnette s'arrête et leur propose de monter, ils prennent la fuite. L'établissement a été alerté.

Ce vendredi 6 mars, deux élèves rentrent à pied du collège Louis-Querbes, à Vourles jusqu'à leur domicile situé à Charly. Sur leur passage, une camionnette orange s'arrête près d'eux, et deux individus leur disent de monter à l'intérieur du véhicule. Les deux jeunes garçons prennent la fuite et ont pu rejoindre leur domicile indique Le Progrès.

La famille de l'un des élèves, prévient l'établissement, qui publie dans la foulée un message d'alerte à destination des parents. Selon nos confrères aucun fait similaire n'a été signalé à l'établissement, qui demande aux parents d'élèves de faire preuve de vigilance. Une main courante a été déposée et une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de faire la lumière sur cet événement.







