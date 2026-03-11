Actualité
Gendarmes
Photo d’illustration (©LOIC VENANCE / AFP)

Sud de Lyon : des collégiens abordés par des hommes en camionnette, une enquête ouverte

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés ce vendredi 6 mars. Alors que deux élèves rentrent du collège, une camionnette s'arrête et leur propose de monter, ils prennent la fuite. L'établissement a été alerté.

    Ce vendredi 6 mars, deux élèves rentrent à pied du collège Louis-Querbes, à Vourles jusqu'à leur domicile situé à Charly. Sur leur passage, une camionnette orange s'arrête près d'eux, et deux individus leur disent de monter à l'intérieur du véhicule. Les deux jeunes garçons prennent la fuite et ont pu rejoindre leur domicile indique Le Progrès.

    La famille de l'un des élèves, prévient l'établissement, qui publie dans la foulée un message d'alerte à destination des parents. Selon nos confrères aucun fait similaire n'a été signalé à l'établissement, qui demande aux parents d'élèves de faire preuve de vigilance. Une main courante a été déposée et une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de faire la lumière sur cet événement.



    à lire également
    Meurtre au couteau en Saône-et-Loire : une femme mise en examen

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Meurtre au couteau en Saône-et-Loire : une femme mise en examen 15:09
    Gendarmes
    Sud de Lyon : des collégiens abordés par des hommes en camionnette, une enquête ouverte 15:05
    Municipales : toutes les propositions des candidats sur les mobilités 14:14
    Lyon : retrouvé inanimé à un arrêt de tramway, un avocat décède sept jours plus tard 12:58
    Trois votes le même jour à Lyon : le guide pour tout comprendre aux élections ce dimanche 12:44
    d'heure en heure
    A Lyon, deux hommes jugés pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise 12:18
    Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Perrin-Gilbert "appelle Grégory Doucet à la raison" face à Jean-Michel Aulas 11:43
    Subs : Transforme, le festival qui innove 11:13
    "Préserver l'avenir de Lyon et de sa Métropole" : des anciens élus de la gauche et du centre soutiennent Doucet et Bernard 10:50
    Olivier Faure Cédric Van Styvendael
    Municipales à Villeurbanne : soutien d'Olivier Faure au maire sortant, il tacle LFI et Mélenchon 10:20
    jazz a vienne ambiance
    Jazz à Vienne 2026 : Deluxe, Marcus Miller et Angélique Kidjo au programme de la 45e édition 09:40
    Cédric Van Styvendael
    Municipales : à Villeurbanne, Van Styvendael veut renforcer la lutte contre les discriminations 09:13
    Sous l’emprise de stupéfiants, il met le feu à son appartement à Villeurbanne 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut