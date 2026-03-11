Métropolitaines : Cécile Duflot à Lyon pour saluer l'action du candidat Bruno Bernard sur le logement

Accompagné de la directrice d'Oxfam France, le candidat de la gauche et des écologistes à la Métropole de Lyon a rencontré des acquéreurs de logements en Bail réel solidaire. Un dispositif qu'il souhaite amplifier.

La boucle est bouclée. En décembre, Bruno Bernard lançait sa campagne pour les élections métropolitaines avec une conférence de presse présentant ses priorités pour le logement. Ce mercredi, à quatre jours du premier tour, l'écologiste a réaffirmé sa volonté de produire 5 000 logements en Bail réel solidaire (BRS) sur le prochain mandat.

"Nous allons mettre le paquet sur ce dispositif"

Pour l'occasion, l'ex-ministre du Logement, Cécile Duflot a fait le déplacement à la Croix-Rousse, où l'une des premières opérations de BRS lancée en début de mandat verra bientôt le jour. Ce dispositif repose sur la dissociation du foncier et du bâti. La foncière de la Métropole reste propriétaire du terrain et l'acquéreur n'achète que le logement avec une forte décote. Sur le premier mandat, "plus de 2 300 logements en BRS ont déjà été engagés dans la Métropole", a ainsi rappelé Renaud Payre.

"Le logement est un facteur qui accentue les inégalités et un certain nombre de propositions comme l'encadrement des loyers et le BRS sont des outils majeurs", considère la directrice d'Oxfam France. Des acheteuses étaient présentes pour l'occasion. Le dispositif permet également de sanctuariser sur le long terme des logements qui se retrouvent protégés de la spéculation puisque toute revente est strictement encadrée. "Nous allons mettre le paquet sur ce dispositif qui permet de sécuriser des parcours de vie", assure Bruno Bernard.

Pour rappel, la gauche et les écologistes souhaitent également étendre l'encadrement des loyers déjà mis en place à Villeurbanne et Lyon. Huit nouvelles communes seraient concernées, notamment Caluire-et-Cuire ou Oullins-Pierre-Bénite.

