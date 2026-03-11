Actualité
Jean-Michel Aulas au club de la presse à Lyon
Jean-Michel Aulas au club de la presse à Lyon

Jean-Michel Aulas se défend sur la forme et sur son absence lors des débats

  • par Paul Terra

    • Interrogé par les journalistes lyonnais sur sa campagne, sur la forme, Jean-Michel Aulas a assumé de ne pas participer à tous les débats et promis d'être maire de Lyon durant toute la durée du mandat.

    Accusé par ses rivaux écologistes de fuir les débats et de manquer de précision, Jean-Michel Aulas s’est soumis ce mercredi à une forme de discours sur sa méthode de campagne face aux journalistes lyonnais lors d’un grand oral organisé par le Club de la presse. Le candidat de la droite et du centre s’est justifié sur son absence à certains débats, dont celui organisé ce mercredi par France 3 : “ma vision est de déléguer. Si je n’ai pas participé, c’est que des gens étaient mieux placé que moi. On est une équipe. Il n’y a pas que moi qui prend la parole”. L’ancien président de l’OL est aussi revenu sur le seul débat auquel il a participé : “ il m’a déplu sur la forme car je n’ai pas pu débattre sur le fond. Le pugilat linguistique, je ne sais pas faire et je ne veux pas le faire”. Il a aussi assuré, se démarquant de propos précédents, qu’il réfute, qu’il siégerait au conseil municipal même s’il devait être battu. Il a aussi précisé qu’en cas de victoire, il resterait “bien sûr maire jusqu'au bout du mandat”. 

