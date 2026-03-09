Actualité
(Gendarmerie du Rhône)

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins après une disparition inquiétante à Brignais

  • par V.G.

    • La gendarmerie du Rhône a diffusé ce lundi matin un appel à témoins pour tenter de retrouver Hamza Ahmad Zai, un jeune afghan de 11 ans, qui a fugué le 5 mars dernier à Brignais, dans le Rhône.

    C'est une disparition inquiétante qui a entrainé le lancement d'un appel à témoins par la gendarmerie. Hamza Ahmad Zai, jeune afghan né le 8 décembre 2014, a fugué le 5 mars dernier vers 17h30 sur la commune de Brignais. Il mesure environ 1m70, de corpulence assez forte et ne s'exprime que très peu en français, précise l'appel à témoins.

    Au moment de sa disparition il portait une veste bleu marine, un t-shirt blanc de la marque Adidas et un pantalon noir. "Toute personne ayant aperçu cette personne, ou disposant d'élément permettant de faire progresser l'enquête, est invitée à contacter sans délai la gendarmerie" expliquent les forces de l'ordre. La gendarmerie de Brignais est joignable au 0478051842.

    à lire également
    train TER
    La circulation des TER perturbée entre Lyon et Saint-Etienne après un acte de malveillance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins après une disparition inquiétante à Brignais 09:20
    train TER
    La circulation des TER perturbée entre Lyon et Saint-Etienne après un acte de malveillance 08:45
    TCL
    TCL à Lyon : un accord trouvé pour renforcer les effectifs du PC Sécurité 08:16
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce lundi 07:58
    L'OL sauve un point face au PFC mais est éjecté du podium 07:36
    d'heure en heure
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Du soleil avant l'arrivée de nuages à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Laure Cédat
    "La promesse des 50 % de société civile est tenue", assure Laure Cédat 07:00
    Marche du 8 mars 2026 à Lyon (@Clémence Margall)
    En images. Pour le 8 mars, près de 10 000 personnes défilent à Lyon en solidarité avec toutes les femmes du monde 08/03/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : il est condamné à 8 mois de prison pour avoir dérobé 15 000 euros de bijoux 08/03/26
    Les colisitères Engagés pour Villeurbanne, aux côtés de Cédric Van Styvendael, se sont mobilisées pour le 8 mars. (@CM)
    Municipales à Villeurbanne : les colistières de Cédric Van Styvendael se mobilisent pour les femmes 08/03/26
    M6
    Métropole de Lyon : les travaux vont se succéder sur les routes la semaine prochaine 08/03/26
    viaduc de Sathonay-Camp
    Rhône : le corps d’une femme retrouvé au pied du viaduc de Sathonay-Camp 08/03/26
    TCL lyon metro
    Lyon : les agents du poste de commandement sécurité du réseau TCL seront-ils en grève dès demain ? 08/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut