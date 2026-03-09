La gendarmerie du Rhône a diffusé ce lundi matin un appel à témoins pour tenter de retrouver Hamza Ahmad Zai, un jeune afghan de 11 ans, qui a fugué le 5 mars dernier à Brignais, dans le Rhône.

C'est une disparition inquiétante qui a entrainé le lancement d'un appel à témoins par la gendarmerie. Hamza Ahmad Zai, jeune afghan né le 8 décembre 2014, a fugué le 5 mars dernier vers 17h30 sur la commune de Brignais. Il mesure environ 1m70, de corpulence assez forte et ne s'exprime que très peu en français, précise l'appel à témoins.

Au moment de sa disparition il portait une veste bleu marine, un t-shirt blanc de la marque Adidas et un pantalon noir. "Toute personne ayant aperçu cette personne, ou disposant d'élément permettant de faire progresser l'enquête, est invitée à contacter sans délai la gendarmerie" expliquent les forces de l'ordre. La gendarmerie de Brignais est joignable au 0478051842.