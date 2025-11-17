À quinze jours de l’événement, les taux d’occupation hôteliers dépassent largement ceux de 2024, témoignant d’un engouement toujours plus fort pour la Fête des Lumières à Lyon.

Malgré les polémiques et les railleries de certains lyonnais face à la sur-fréquentation de la ville durant ce weekend de festivités, la Fête des Lumières devraient une nouvelle fois faire le plein en 2025. D'après les premiers chiffres dévoilés par Only Lyon, office de tourisme de la Ville de Lyon, l'édition qui débutera le vendredi 5 décembre s'annonce comme l’une des plus fréquentées de ces dernières années.

A lire aussi : Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025

A deux semaines de l'évènement, et alors que le programme des festivités a été dévoilé il y a une dizaine de jours, le taux d’occupation des hôtels atteint déjà plus de 83 % pour le samedi 6 décembre et 69 % en moyenne sur l’ensemble des quatre jours. Une progression de 19 % par rapport à l’an passé, alors même que les réservations de dernière minute sont de plus en plus courantes.

Des visiteurs majoritairement français

Comme chaque année, la majorité des visiteurs attendus seront français, qu’ils viennent de la région ou d’autres départements. Les clientèles suisses, italiennes et espagnoles devraient à nouveau former le trio de tête côté internationaux, confirmant l’attractivité transfrontalière de la Fête des Lumières.

A lire aussi : Teintée de lyonnaiseries, la Fête des Lumières sera “festive” et “joyeuse” promet Grégory Doucet

Et pour faire face à l’afflux annoncé de touriste, Only Lyon met en place un dispositif renforcé. Le Pavillon de la place Bellecour sera ouvert en continu du 5 au 8 décembre, de 9 h à 20 h, pour distribuer programmes, conseils pratiques et cartes "Menu de la Fête des Lumières". Les lumignons du cœur y seront une nouvelle fois vendus au profit de l’association SINGA Lyon.

2 millions de visiteurs

Le Bureau des guides du Vieux Lyon proposera des visites spéciales jusqu’à 22 h, permettant aux visiteurs de plonger dans l’histoire de cette fête emblématique. En parallèle, le site visiter-lyon.com regroupera toutes les informations utiles, des périmètres piétonnisés aux transports en passant par l’accueil des publics en situation de handicap.

Avec près de deux millions de visiteurs attendus, Lyon s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme de ses illuminations, portée par un enthousiasme qui s'annonce toujours aussi grand.