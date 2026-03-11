Actualité
Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

1,6 million d'euros déployés en Auvergne-Rhône-Alpes pour les céréaliers en difficulté

  • par NC

    • Face à trois années consécutives de crise, le gouvernement déploie un fonds d'urgence de 40 millions d'euros au niveau national pour soutenir la filière céréalière. La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d'une enveloppe de 1,61 million d'euros.

    La filière céréalière française traverse une crise sans précédent depuis 25 ans : hausse des coûts de production en 2023, mauvaise récolte en 2024, et marché mondial défavorable en 2025 ont conduit à un solde disponible négatif pour la culture du blé trois années de suite.

    Pour y répondre, le gouvernement a décidé un soutien exceptionnel de 40 millions d'euros, dont 35 millions sous forme de fonds d'urgence direct et 5 millions en prise en charge de cotisations MSA pour la filière grande culture. L'enveloppe régionale de 1 610 000 euros cible les exploitations les plus fragilisées, selon des critères précis : au moins 50% de surfaces en céréales, oléagineux ou protéagineux, une superficie minimale de 60 hectares dans ces cultures, moins de 10% de cultures industrielles, et une baisse d'au moins 35% de l'excédent brut d'exploitation (EBE) par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

    Le montant individuel sera ajusté en fonction du degré de spécialisation et des pertes constatées, avec d'éventuelles adaptations selon les spécificités départementales. Les dossiers sont à déposer via la plateforme "Démarche numérique" jusqu'au 6 avril 2026. Ce fonds s'inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires, dont l'avance des aides PAC et le dispositif GRETEA de réaménagement des dettes agricoles.

    Lyon accueillera le sommet One Health début avril en présence d'Emmanuel Macron

