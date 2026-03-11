1,6 million d'euros déployés en Auvergne-Rhône-Alpes pour les céréaliers en difficulté

Face à trois années consécutives de crise, le gouvernement déploie un fonds d'urgence de 40 millions d'euros au niveau national pour soutenir la filière céréalière. La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d'une enveloppe de 1,61 million d'euros.

La filière céréalière française traverse une crise sans précédent depuis 25 ans : hausse des coûts de production en 2023, mauvaise récolte en 2024, et marché mondial défavorable en 2025 ont conduit à un solde disponible négatif pour la culture du blé trois années de suite.

Pour y répondre, le gouvernement a décidé un soutien exceptionnel de 40 millions d'euros, dont 35 millions sous forme de fonds d'urgence direct et 5 millions en prise en charge de cotisations MSA pour la filière grande culture. L'enveloppe régionale de 1 610 000 euros cible les exploitations les plus fragilisées, selon des critères précis : au moins 50% de surfaces en céréales, oléagineux ou protéagineux, une superficie minimale de 60 hectares dans ces cultures, moins de 10% de cultures industrielles, et une baisse d'au moins 35% de l'excédent brut d'exploitation (EBE) par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le montant individuel sera ajusté en fonction du degré de spécialisation et des pertes constatées, avec d'éventuelles adaptations selon les spécificités départementales. Les dossiers sont à déposer via la plateforme "Démarche numérique" jusqu'au 6 avril 2026. Ce fonds s'inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires, dont l'avance des aides PAC et le dispositif GRETEA de réaménagement des dettes agricoles.