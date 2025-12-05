Alors que jeudi soir la soirée était dédiée aux derniers réglages des différentes œuvres de la Fête des Lumières, Lyon Capitale a pu en découvrir une bonne partie en avant-première. Entre spectacle de drone fascinant, projection éblouissante et œuvres décevantes, voici nos tops et nos flops de cette édition 2025.

Il fallait être bien couvert ce jeudi soir pour assister aux dernières répétitions de la Fête des Lumières 2025. Sous une pluie fine et des températures très fraîches, la Ville de Lyon a présenté jusqu'à tard dans la nuit à une poignée de journalistes certaines œuvres en avant-première, alors que la célèbre fête lyonnaise débutera ce vendredi soir pour le grand public. Entre émerveillement et déception, Lyon Capitale vous dévoile ses coups de cœur ou au contraire les œuvres qu'on juge moins réussies cette année.

A lire aussi : Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ?

Tops

Des drones enchanteurs à la Tête d'Or

C'est LE spectacle le plus attendu de cette édition 2025. Et il fera date dans l'histoire de la Fête des Lumières. "L'Eveil des Lumières", spectacle de drones au sein du parc de la Tête d'Or est, pour nous, une grande réussite. Depuis l'île aux souvenirs, 500 drones s'élèvent dans le ciel lyonnais pour un show époustouflant de huit minutes. Dans un ballet féérique, les drones s'activent tels un vol d'étourneaux, formant tour à tour la planète Terre, la basilique de Fourvière ou encore le blason de la ville de Lyon.

Un spectacle époustouflant qui devrait faire date dans l’histoire de la Fête des Lumières à Lyon. #FDL2025 pic.twitter.com/bgXr3OXdUv — Lyon Capitale (@lyoncap) December 4, 2025

Accompagnée d'une bande sonore tout aussi réussie, le spectacle qui a mobilisé pendant deux mois pas moins de 36 personnes dont 8 artistes de l'entreprise Allumée, nous transporte dans l'histoire de la lumière, de sa création jusqu'au lumignon lyonnais. Et ce jeudi soir, pour ne rien enlever à la magie du moment, les 500 drones étaient accompagnés dans leur danse majestueuse par la pleine lune, certainement tout aussi éblouie que les spectateurs par le show qu'elle venait de voir.

Des raviolis le lundi ? On en redemande

Sur la place des Terreaux, les façades de l'Hôtel de Ville et du musée des Beaux Arts se transforment le temps d'un mapping spectaculaire en une grande scène dédiée à la gastronomie. Un spectacle aussi visuel que sonore, très original, où les légumes et autres champignons se transforment tantôt en platines de DJ, tantôt en vaisseau spatial. Une projection franchement réussie qui mêle gastronomie du monde et histoire de Lyon (les mères lyonnaises sont notamment évoquées) qui se déroule sur une semaine, avec chaque jour un ingrédient mis en avant de manière plus ou moins sérieuse. Un véritable petit court métrage truffé de jeux de mots et de traits d'humour qui devrait faire mouche auprès des spectateurs de cette édition 2025 de la Fête des Lumières. Ce jeudi soir, les nombreux curieux présents pour les essais en redemandaient encore.

Un show haut en couleur qui devrait laisser personne indifférent. pic.twitter.com/jRGZeCJ70m — Lyon Capitale (@lyoncap) December 4, 2025

La basilique de Fourvière toujours aussi lumineuse

La Région des Lumières est de retour sur la basilique de Fourvière et le lieu devrait de nouveau attirer de nombreux visiteurs durant le week-end. Dans une projection de plusieurs minutes haute en couleurs, les spectateurs voyagent à travers le monde, du Brésil à la Pologne en passant évidemment par Lyon. Au contraire du mapping réalisé sur la cathédrale Saint-Jean beaucoup plus pointu et moins réussi visuellement (voir ci-dessous), le spectacle sons et lumières proposé par la compagnie des Allumeurs de Rêves met magnifiquement en valeur la somptueuse façade de la basilique à travers des projections colorées et une bande son mêlant chant lyrique et musique actuelle.

Flops

Aux Jacobins, c'est quoi le projet ?

Alors que la place Bellecour a été la grande oubliée de cette édition 2025, la place des Jacobins accueille cette année l'œuvre des lumignons du cœur. "L'île des Jacobins" censée rendre hommage à l'océan, n'est franchement pas une réussite. L'œuvre est quelconque, très enfantine, et manque d'une perspective permettant de l'observer dans son ensemble. La bande son, sans véritable rapport avec le visuel présenté, ne rehausse pas le niveau d'une installation qui ne devrait pas rester dans les annales.

Stranger Lights : du marketing franchement déceptif

C'est probablement l'œuvre qui avait fait le plus parler avant même le début de la Fête des Lumières 2025 : Stranger Lights, sur la place Sathonay, dédiée à l'univers de Stranger Things, la série événement de Netflix. Sur le papier, le projet promettait aux fans un voyage à Hawkins, la ville fictive de la série. Mais avec une voiture américaine, deux vélos, un panneau lumineux et quelques lianes accrochées à la statue du sergent Blandan, on est clairement restés à quai. Loin d'être transporté dans l'univers, seule la bande son, qui reprend les musiques les plus emblématiques de la série, ravive les souvenirs autour du feuilleton. L'œuvre utilise trop peu d'espace sur la place Sathonay et n'est pas intéressante visuellement. Une scénographie attendue par tous les Lyonnais mais franchement décevante.

Une installation visuellement un peu décevante. La bande son rattrape le tout et nous plonge un peu dans l’univers de la série. pic.twitter.com/I4dVZx5qfK — Lyon Capitale (@lyoncap) December 4, 2025

Le difficile renouvellement à Saint-Jean

Chaque année, la façade de la cathédrale Saint-Jean est mise en lumière et figure parmi les stars de la Fête des Lumières à Lyon. Cette année, c'est l'œuvre "Lumina", de l'artiste hongrois László Zsolt Bordos qui fait le show. Si la façade de la cathédrale est toujours aussi majestueuse, l'œuvre projetée, très conceptuelle, n'est pas la plus réussie que la cathédrale du Vieux-Lyon ait connue. Un show psychédélique avec une musique moins entraînante et moins grand public que les années précédentes. Les plans de l'intérieur de la cathédrale, projetés sur la façade, rendent, par exemple, le mapping difficilement visible. Une légère déception pour l'un des lieux les plus emblématiques de la fête lyonnaise.

Lire aussi :