Lyon : un restaurant chinois fermé pour de graves manquements d'hygiène

  • par NC

    • Un restaurant chinois du 1er arrondissement de Lyon a été fermé après un contrôle sanitaire.

    Le restaurant chinois Bon Voyage situé au 2 quai Jean-Moulin dans le 1er arrondissement de Lyon a été fermé en urgence par la préfecture du Rhône en raison de manquements graves aux règles d'hygiène.

    Présence de denrées périmées

    Lors d'un contrôle réalisé le 9 mars, il a notamment été constaté "la présence importante de déjections de rongeurs dans les locaux de production et de stockage", "la présence de denrées périmées", ou encore "la détention de denrées à des températures non-conformes", indiquent les services de l'État dans un arrêté.

    L'établissement a été fermé "considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations".

    Pour rouvrir, le restaurant doit mettre en oeuvre une série de mesures correctives notamment en mettant en place un plan de lutte contre les nuisibles ou en respectant les températures de conservation de denrées.

