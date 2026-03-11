Actualité
Collège Paul Vallon à Givors. @Google Maps.

Bagarre dans un collège de Givors : les personnels demandent le classement de l'établissement en REP+

    • Le lendemain de la violente bagarre du 10 mars, l'ensemble des enseignants et AED du collège Paul-Vallon a exercé son droit de retrait ce mercredi 11 mars. Les personnels réclament en urgence le classement en REP+.

    Mercredi 11 mars, au lendemain de la bagarre qui avait éclaté pendant la récréation au collège Paul-Vallon de Givors, deux AED et la CPE, qui avaient reçu des coups lors des incidents de la veille, ont dû se rendre à l'hôpital. Une quatrième AED avait également été blessée en tentant d'intervenir, et les deux AED restants étaient en état de choc.

    Face à cette nouvelle escalade, l'ensemble du personnel — AED, enseignants et AESH — a exercé son droit de retrait, avec le soutien de la CGT Éduc' 69. Dans leur communiqué, les personnels du collège rappellent alerter le rectorat et le ministère depuis plus de dix ans sur la dégradation de leurs conditions de travail et la montée de la violence, et que les difficultés de l'établissement ont été reconnues successivement par Gabriel Attal et Édouard Geffray.

    Pour la énième fois selon leurs propres mots, les personnels réclament le classement du collège en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), afin de bénéficier de moyens supplémentaires et de garantir des conditions de travail "pérennes et sereines". Cette demande fait écho à celle portée par le maire de Givors Mohamed Boudjellaba et à la visite du ministre Edouard Geffray qui n'avait pu apporter de réponse immédiate dans l'attente de la refonte de la carte scolaire.

