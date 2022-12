Le tour du monde des festivals lumière

Lyon a inspiré pas moins de soixante festivals de lumières aux quatre coins du globe.

Quels futurs pour les festivals de lumières ?

Asie / Pacifique Océanie

Il vous reste 71 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

"Même si tous les festivals de lumières dans le monde sont très différents, Lyon a eu un impact majeur sur-le-champ. Tout le monde s’est inspiré de Lyon, d’une manière ou d’une autre, certains volontairement, d’autres moins consciemment. Il y a donc clairement une inspiration, parfois une filiation", explique Mark Burton-Page, directeur général de l’association Luci (Lighting Urban Community International).Créé en 2002 à l’initiative de la Ville de Lyon, le réseau international des villes sur l’éclairage urbain accompagne les agglomérations à trouver des réponses aux défis majeurs – émergence de nouvelles formes urbaines, évolution des modes de vie urbains, nécessité d’un développement plus durable – grâce à la lumière.En parallèle, l’association organise tous les ans le Forum de la Fête des lumières de Lyon qui permet aux professionnels de la lumière d’explorer de nouvelles formes d’éclairage créatif dans l’espace urbain. Cent cinquante villes sont ainsi attendues aux Subsistances les 8 et 9 décembre prochains. Pour les vingt ans de Luci, le thème est celui de l’avenir des festivals de lumières.Un avenir qui se dessine dès cette année : Jyväskylä, en Finlande, Eindhoven, aux Pays-Bas et Lyon ont en effet développé un concept de projet lumière collaboratif multidisciplinaire et européen. Une première. Beacon of hope est une idée de l’artiste britannique Craig Morrison. L’idée est de construire collectivement une installation lors des escales dans chacune des trois villes. S’il y a, au départ, un artiste commun, la déclinaison dans chacune des villes est réinterprétée avec un artiste local qui travaille avec la population (à Lyon, la MJC Monplaisir). Pour Mark Burton-Page, le directeur général de Luci, c’est "l’un des futurs possibles" des festivals de lumières.Vivid Sydney @Destination NSW