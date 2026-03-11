Actualité
Illustration Police Municipale (@Vincent Guiraud)

Meurtre au couteau en Saône-et-Loire : une femme mise en examen

  • par Romain Balme

    • Suite au meurtre au couteau d'un Polonais ce dimanche, une femme a été mise en examen pour homicide volontaire. C'est elle qui aurait donné les coups mortels à la victime.

    Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce dimanche 8 mars à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire). Selon Le Progrès, l'enquête continue son cours. Mardi, un couple de Polonais, de la même nationalité que la victime, ont été déférés. Ils étaient travailleurs saisonniers dans les villes du Rhône. Parmi eux, seule la femme a été mise en examen pour "homicide volontaire", évoquent nos confrères du JSL. Celle-ci a été écrouée suite à son passage devant le juge de la liberté et de la détention.

    La femme est suspectée d'avoir asséné des coups de couteau mortels à la victime. Son compagnon, interrogé en tant que témoin assisté, serai le frère de l'homme décédé ce dimanche.

    Gendarmes
    Sud de Lyon : des collégiens abordés par des hommes en camionnette, une enquête ouverte

