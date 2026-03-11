Actualité
L’école Eugénie Brazier ouvre ses portes aux élèves en septembre 2023, dans le quartier de la Confluence à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

À Lyon, Grégory Doucet veut ouvrir les cours d'écoles végétalisées aux habitants

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Dans le cadre de la campagne des élections municipales à Lyon, Grégory Doucet s'engage à ouvrir la plupart des cours d'école végétalisées au public en dehors des heures scolaires.

    Dans le cadre de la campagne des élections municipales, la liste "Pour Vivre Lyon" menée par Grégory Doucet s'engage à ouvrir la plupart des cours d'école végétalisées au public en dehors des heures scolaires, pour offrir de nouveaux espaces de fraîcheur et de proximité dans la ville dense.

    "Ce n'est pas tous les jours dans une ville qu'on ouvre au public plusieurs hectares d'espaces publics. En complément des parcs, anciens et nouveaux, ce seront demain plusieurs dizaines de cours d'école végétalisées qui seront accessibles au public", indique Grégory Doucet dans un communiqué de presse.

    Le programme prévoit également la création de 40 nouvelles cours-nature lors du prochain mandat, dans une ville où "chaque mètre carré végétalisé compte", face à l'intensification des vagues de chaleur.

    à lire également
    Lyon accueillera le sommet One Health début avril en présence d'Emmanuel Macron

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon accueillera le sommet One Health début avril en présence d'Emmanuel Macron 17:57
    Lyon : un restaurant chinois fermé pour de graves manquements d'hygiène 17:31
    À Lyon, Grégory Doucet veut ouvrir les cours d'écoles végétalisées aux habitants 17:14
    Jean-Michel Aulas au club de la presse à Lyon
    Jean-Michel Aulas se défend sur la forme et sur son absence lors des débats 16:41
    Baggare dans un collège de Givors : les personnels demandent le classement de l'établissement en REP+ 16:31
    d'heure en heure
    Métropolitaines : Cécile Duflot à Lyon pour saluer l'action du candidat Bruno Bernard sur le logement 15:37
    Meurtre au couteau en Saône-et-Loire : une femme mise en examen 15:09
    Gendarmes
    Sud de Lyon : des collégiens abordés par des hommes en camionnette, une enquête ouverte 15:05
    Municipales : toutes les propositions des candidats sur les mobilités 14:14
    Lyon : retrouvé inanimé à un arrêt de tramway, un avocat décède sept jours plus tard 12:58
    Trois votes le même jour à Lyon : le guide pour tout comprendre aux élections ce dimanche 12:44
    A Lyon, deux hommes jugés pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise 12:18
    Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Perrin-Gilbert "appelle Grégory Doucet à la raison" face à Jean-Michel Aulas 11:43
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut