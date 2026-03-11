À Lyon, Grégory Doucet veut ouvrir les cours d'écoles végétalisées aux habitants

L’école Eugénie Brazier ouvre ses portes aux élèves en septembre 2023, dans le quartier de la Confluence à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Dans le cadre de la campagne des élections municipales, la liste "Pour Vivre Lyon" menée par Grégory Doucet s'engage à ouvrir la plupart des cours d'école végétalisées au public en dehors des heures scolaires, pour offrir de nouveaux espaces de fraîcheur et de proximité dans la ville dense.

"Ce n'est pas tous les jours dans une ville qu'on ouvre au public plusieurs hectares d'espaces publics. En complément des parcs, anciens et nouveaux, ce seront demain plusieurs dizaines de cours d'école végétalisées qui seront accessibles au public", indique Grégory Doucet dans un communiqué de presse.

Le programme prévoit également la création de 40 nouvelles cours-nature lors du prochain mandat, dans une ville où "chaque mètre carré végétalisé compte", face à l'intensification des vagues de chaleur.