La préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté ce lundi le dispositif de sécurité mis en place pour encadrer l'édition 2025 de la Fête des Lumières.

C'est un rendez-vous désormais annuel durant lequel préfecture et Ville détaillent, quelques jours avant le début des festivités, le dispositif de sécurité mis en place pour la Fête des Lumières à Lyon. Ce lundi 1er décembre, et alors que l'édition 2025 de la grande fête lyonnaise débutera ce vendredi 5 décembre, Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité et Mohamed Chihi, adjoint à la Ville de Lyon chargé de la sécurité ont de nouveau annoncé que plus de 700 policiers seront mobilisés quotidiennement le weekend prochain à Lyon.

Dans le détail, la Fête des Lumières 2025 mobilisera 550 policiers nationaux et gendarmes, 200 policiers municipaux mais également 420 agents de sécurité privée et 350 agents de sécurité des TCL. Les militaires de l'opération Sentinelle patrouilleront eux en périphérie du périmètre tandis que les équipes de la Croix-Rouge occuperont 14 postes de secours à Lyon. Les pompiers, qui appellent à la grève, seront également mobilisés (voir par ailleurs).

Plus de 2 millions de visiteurs sont attendus du vendredi 5 au lundi 8 décembre à Lyon pour cette 26e édition, qualifiée par l'adjoint au maire d'une "Fête des Lumières entre tradition et modernité".

Un dispositif "mobile et adaptable"

"Notre dispositif de sécurité sera mobile et adaptable et visera à la fois à sécuriser les deux périmètres de la fête mais également à prévenir tout type d'atteinte aux personnes sur la voie publique ou dans les transports en commun" explique Antoine Guérin. La seule nouveauté de cette année 2025 par rapport à l'édition précédente est la mise en place non pas de trois mais de deux périmètres de sécurité. Le premier sera déployé en Presqu'île et jusqu'aux pentes de la Croix-Rousse et à la basilique de Fourvière et le deuxième concernera le parc de la Tête d'Or. L'année dernière, le parc Blandan était également concerné.

Ces deux périmètres seront bouclés chaque jour 1h avant le début des festivités (18h le vendredi, samedi et lundi et 17h le dimanche) et leurs points d'entrée et de sortie, au nombre de 68, tenus principalement par des agents de sécurité, accompagnés par la police municipale et nationale. Tous les véhicules seront interdits dans ces périmètres durant les quatre soirées. "En raison des restrictions de circulation aux véhicules, aux vélos et aux trottinettes, les autorités recommandent vivement de privilégier les transports en commun et la marche à pied" complète la préfecture.

À la Tête d’Or où un spectacle inédit de drone se tiendra durant les quatre soirées de la Fête des Lumières, un sas d'attente sera mis en place à l'intérieur du parc après le point de contrôle, permettant aux spectateurs d'attendre que le spectacle précédent se termine. Une nouveauté qui devrait permettre d'éviter des longues files d'attente à l'extérieur du parc de la Tête d'Or. Un spectacle aérien "soumis aux conditions météo" prévient Mohamed Chihi qui explique que de potentielles annulations pourraient être décidées en fonction de la météo. L'entrée du parc du 6e arrondissement se fera par la porte Tête d'or.

Les pompiers perturberont-ils les festivités ?

Alors que les pompiers du Rhône ont prévenu qu'ils allaient se mobiliser durant cette Fête des Lumières 2025 pour faire entendre leurs revendications, la préfecture explique ce lundi qu'aucune demande de manifestation ou de rassemblement n'a pour l'heure été déposée auprès des services préfectoraux. L’an passé, les pompiers n’étaient pas passés inaperçus lors de la fête des Lumières, notamment grâce aux projections sur la basilique de Fourvière ou une immolation factice. "L’année dernière, on a fait fort. Cette année, on veut faire très très fort", promettait Valentin Violet, porte-parole du syndicat, à Lyon Capitale le 18 novembre. Chaque soir, plus de 120 pompiers seront mobilisés sur cette Fête des Lumières 2025.

