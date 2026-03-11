Actualité
Emmanuel Macron à Lyon pour inaugurer l’Académie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (Photo by Laurent Cipriani / POOL / AFP)

Lyon accueillera le sommet One Health début avril en présence d'Emmanuel Macron

  • par NC

    • Le président de la République sera à Lyon le 7 avril dans le cadre du sommet international One Health.

    Le sommet international One Health se tiendra à Lyon du 5 au 7 avril a annoncé l'Élysée ce mercredi. "Ce qui va être au cœur du sommet c'est le continuum entre santé humaine, santé animale et santé environnementale" est-il précisé.

    Le sommet réunira "des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, les représentants des organisations internationales et régionales pertinentes, des parlementaires, des scientifiques, et des représentants du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des banques de développement et de la jeunesse ".

    Un vingtaine de pays devrait être représentés. Le président de la République, Emmanuel Macron est quant à lui attendu le 7 avril au cours d'une journée qui devrait "permettre l’annonce d’engagements internationaux qui viseront à prévenir les risques sanitaires, alimentaires et environnementaux auxquels sont confrontées les populations du monde entier".

