Municipales : toutes les propositions des candidats sur les mobilités

A moins d'une semaine du premier tour des élections municipales à Lyon, Lyon Capitale vous propose de détailler les propositions des candidats dans chaque domaine. A présent, place aux mobilités.

C'est le sprint final. A quelques jours du premier tour des municipales, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair parmi les programmes des différents candidats. Pour ce focus, cap sur les mobilités. Gratuité des transports en commun, mégatunnel sous Fourvière, métro 24 h/ 24, quelle route pourrait prendre Lyon dans les années à venir ?

Grégory Doucet - Les Ecologistes (soutenu par le PS, le PCF, Place Publique, l'Après)

Omniprésent sur le terrain pendant la campagne alors que les sondages le donne perdant face à Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet est bien entendu force de propositions en matière de mobilités. Lui qui avait beaucoup misé sur les vélos et les transports en commun pendant sa première mandature, veut également donner une place à la voiture. Il souhaite notamment offrir dix tickets de stationnement journalier pour les familles lyonnaises et créer un abonnement de stationnement pour les travailleurs en horaires décalées. Le vélo n'est lui pas oublié, puisque l'élu écologiste propose d'implanter de nouvelles stations Vélo'V.

Toutes les mesures de Grégory Doucet sur les mobilités :

- Dix tickets de stationnement journalier gratuits pour les familles lyonnaises

- Créer de nouvelles stations Vélo'v

- Créer un abonnement de stationnement pour les travailleurs en horaires décalées

- Créer une application pour informer en temps réel sur les conditions d'accès pour les PMR des services publics lyonnais

- Élargir les trottoirs et garantir des cheminements accessibles pendant les travaux dans tous les chantiers

- Étudier le développement du transport à la demande ponctuel au prix d'un ticket TCL pour les personnes de plus de 75 ans

- Étendre la gratuité du réseau TCL aux enfants d'abonnés (proposition Métropole)

- Ouvrir le métro 24h/24 les week-ends (proposition Métropole)

Jean-Michel Aulas - Cœur Lyonnais (LR-Renaissance-MoDem-Horizons)

C'est le grand favori des sondages. Malgré une campagne en demi-teinte, l'ancien président de l'Olympique lyonnais caracole en tête des enquêtes d'opinion. Notre dernier sondage Ifop-Fiducial le place largement favori avec 45 % des voix. Sur les mobilités, Jean-Michel Aulas prône la gratuité des transports en commun pour les personnes dont le revenu est inférieur à 2 500 € par mois. De plus, s'il est élu, la voiture retrouverait une place privilégiée alors que Lyon "est la capitale des bouchons" avait-il déclaré sur FranceInter le 17 février dernier. Pour décongestionner la capitale des Gaules, le favori des sondages propose un projet ambitieux : la création d'un mégatunnel sous Fourvière. Budget estimé à 2 milliards d'euros.

Toutes les propositions de Jean-Michel Aulas en matière de mobilités

- Gratuité des transports en commun pour les personnes dont le revenu est inférieur à 2 500 € par mois (compétence métropole mais la Ville financerait le dispositif)

- Création d'un méga-tunnel sous Fourvière

- Sur la ZTL, pas de positionnement clair. JMA veut "écouter ceux qui vivent et font vivre la ville, pas décider seuls depuis un bureau"

- Créer un tramway reliant La Duchère "au reste de la métropole" (compétence métropole)

- Privilégier l'amélioration des infrastructures existantes

- Organiser des assises de la mobilité

- Développer les solutions de transport à la demande

- Consolidation du rôle intermodal de la métropole

- Intégrer les exigences de sécurité dans la conception et la gestion des infrastructures de mobilité

Anaïs Belouassa-Cherifi - La France Insoumise

En difficulté suite à l'implication de la Jeune Garde dans l'affaire Quentin Deranque, et les propos jugés antisémites de Jean-Luc Mélenchon, la candidate insoumise pourrait en faire les frais aux municipales. Au sujet des mobilités, Anaïs Belouassa Cherifi propose notamment la gratuité totale des transports en commun.

Toutes les propositions d'Anaïs Belouassa Cherifi sur les mobilités

- Gratuité totale des transports en commun (compétence métropole)

Alexandre Humbert-Dupalais UDR-Rassemblement National

Candidat ciottiste, soutenu par le Rassemblement National, Alexandre Dupalais concentre ses propositions en matière de mobilité sur trois axes. Il propose d'instaurer un moratoire sur la Zone à Trafic Limité de la Presqu'Ile, d'investir dans les transports en commun et de garantir leur accessibilité.

Toutes les propositions d'Alexandre Humbert Dupalais sur les mobilités

- Moratoire sur la Zone à trafic limité

- Trois heures de stationnement gratuit pour les clients des restaurants de la ZTL

- Investir dans les transports en commun

- Garantir l'accessibilité des transports en commun

Georges Képénékian - Lyon Quelle Energie !

L'ancien maire de Lyon par intérim ne s'est pas non-plus étendu sur le domaine de la mobilité puisqu'il n'a à ce jour pas proposé de mesures concrètes.

Nathalie Perrin-Gilbert - Lyon en commun (Divers Gauche)

Comme à son habitude, l'ancienne adjointe à la culture de Grégory Doucet, est force de proposition. Comme la plupart de ses adversaires, elle revendique la gratuité des transports en commun… uniquement pour les Lyonnais de plus de 65 ans. Pour pousser les habitants à privilégier les transports en commun pour se déplacer, elle prône le développement de parcs relais.

Toutes les propositions de Nathalie Perrin-Gilbert pour les mobilités

- Gratuité des transports en commun pour les Lyonnais de plus de 65 ans et tous les week-ends du mois de décembre (compétence métropole)

- Développer des parcs-relais

- Déployer des bornes de recharge électrique dans la ville

- Améliorer les cadencements des lignes de transport en commun

