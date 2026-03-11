Actualité

Lyon : un septuagénaire armé arrêté après un conflit de voisinage

  • par Nathan Chaize

    • Un homme de 76 ans a été interpellé après avoir exhibé une arme à feu lors d'un conflit de voisinage à Lyon.

    Un homme a été filmé avec un fusil de chasse mercredi 11 mars vers 13 h 30 rue Narvik dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon actuLyon, un conflit de voisinage aurait éclaté entre ce septuagénaire et des voisins. Un témoin a filmé la scène lançant : " On ne sort pas un fusil, monsieur, c’est n’importe quoi."

    La police nationale a vite été contactée par des témoins et est rapidement intervenue sur les lieux. L'homme de 76 ans a été interpellé et deux armes à feu ont été saisies. L'individu a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.

