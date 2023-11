Fête des lumières 2023 : découvrez les principales illuminations à Lyon

La Ville de Lyon dévoile ce mardi la programmation de la fête des Lumières 2023.

[Article mis à jour au fil du dévoilement du programme] Ce mardi, la Ville de Lyon a dévoilé le programme de l'édition 2023 de la fête des Lumières qui se tiendra du 7 au 10 décembre avec pour - énigmatique - thème : "Faire battre le cœur de Lyon et de ses habitants." Au total, les Lyonnais pourront découvrir 32 œuvres (contre 30 en 2022) réparties sur 29 sites dans sept arrondissement de la capitale des Gaules. Pour Grégory Doucet, "la Fête des lumières est une tradition que l'on fait évoluer avec une attention à l'écoresponsabilité et en ayant à cœur qu’elles soient ouverts à tous et que tous les lyonnais, de divers générations puissent y participer".

Le visuel de la fête des Lumières 2023 à Lyon. (@Ville de Lyon)

Le 9e arrondissement sera de la partie

En ce sens et après l'extension aux 3e et 8e arrondissements l'année dernière, l'édition 2023 s'étend cette fois au 9e arrondissement de Lyon, avec notamment une œuvre à la Duchère. Dans le 8e arrondissement, c'est le quartier des Etats-Unis qui sera illuminé pour la première fois.

Nouveauté également après le léger couac de l'édition 2022, la fête débutera une heure plus tôt, dès 19 h et s'achèvera à 23h du 7 au 9 décembre inclus. Le 10 décembre, les illuminations seront à admirer entre 18 h et 22 h. La municipalité prévoit une évènement "inclusif, éco responsable et à hauteur d'enfant". Le parc Blandan sera, comme l'année dernière, le lieu dédié aux œuvres dirigée vers les bambins.

L'œuvre "Le Soleil de la Duchère". (@Fête des Lumières 2023)

Première œuvre en intérieur aux Célestins

Cette année, le parc de la Tête d'Or est mis à l'honneur avec pas moins de six œuvres réparties, contre quatre l'année dernière. Plusieurs œuvres utiliseront ainsi la nature luxuriante du parc pour construire leur récit. "All the Trees" promet de redécouvrir "la puissance artistique des arbres, leurs formes redessinées à la nuit tombée".

Pour la première fois, une œuvre baptisée "Row" sera présentée en intérieur, dans la grande salle du théâtre des Célestins. Cette installation est composée de dix écrans holographiques alignés créant "une image tridimensionnelle qui rend visible les variations sonores", expliquent les artistes.

Plus d'informations à venir.