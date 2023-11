Rassemblement à Lyon le 11 novembre : "Les peuples du monde entier veulent la paix !"

Six syndicats et associations appellent à un rassemblement pacifiste au Parc de la Tête d'Or ce samedi 11 novembre.

À l'occasion de l'armistice de 1918, plusieurs syndicats et associations seront réunis samedi au Parc de la Tête d'Or, devant le Monument aux morts sur l'Ile du Souvenir. Le député LFI de la sixième circonscription (Villeurbanne), Gabriel Amard, devrait prendre la parole lors de l'événement.

Seront présents : l’Union départementale CGT, l’Union départementale FO, l’Institut d’histoire sociale de la CGT du Rhône, la Fédération du Rhône de la libre pensée, le Mouvement de la paix et l’Association laïque des amis des monuments pacifistes du Rhône.

"La paix est l'avenir des peuples"

Contrairement à la mobilisation pour la paix du 26 octobre, ce rassemblement est un appel à la paix mondiale. Bien que les syndicats demandent un "cessez-le-feu et des négociations de paix immédiats en Palestine", ils évoquent également la guerre en Ukraine et les opérations militaires extérieures de la France (OPEX). Ils demandent également la "réhabilitation collective et républicaine des fusillés pour l'exemple" lors de la Première Guerre mondiale.

Par ailleurs, les six syndicats s'opposent à "la militarisation de la jeunesse" et demandent un "abandon du Service national universel" (SNU), juste au moment où la Région Auvergne-Rhône-Alpes ouvre les inscriptions.