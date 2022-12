Pourquoi la Fête des lumières n'a pas commencé plus tôt

La rumeur s'est propagée pendant la Fête des lumières : les horaires de début des oeuvres étaient trop tardifs.

Plus de 2 millions de personnes ont déambulé dans les rues de Lyon pendant les quatre jours de la Fête des lumières 2022 (chiffres de la mairie). Le Grand Mix au Musée des Beaux Arts, présenté place des Terreaux par le studio lyonnais Inook, a été plébiscitée par le public et a remporté le Trophée des Lumières (150 000 personnes se sont émerveillés chaque soir).

Malgré quelques flops (place des Jacobins, place des Célestins en particulier) - "intello", "abscons", "étriqué" pour la première oeuvre, "loupé", "insipide", "inexploité" pour la seconde selon de nombreux visiteurs croisés - , cette édition 2022 a plutôt été réussie.

"18h est trop tôt en semaine. Cela nécessite de mettre en place le périmètre de sécurité encore plus tôt, avant les sorties de bureau, d’école, etc."

La mairie de Lyon

Il y pourtant un sujet sur lequel la majorité des visiteurs semble être unanime : le commencement tardif de la Fête des lumières. Jeudi et vendredi, il a fallu attendre 20h pour voir les oeuvres. Samedi, la Ville de Lyon, en accord avec la préfecture du Rhône, a adapté son dispositif en avançant d'une heure le début des festivités. Dimanche, la Fête des lumières a début à 18h00.

Sollicitée sur le sujet, la mairie de Lyon nous a répondu que "18h (était) trop tôt en semaine". La raison ? "Cela nécessite de mettre en place le périmètre de sécurité encore plus tôt, avant les sorties de bureau, d’école, etc."

Et d'ajouter que "globalement, les équipes de la Fête des lumières et les services de sécurité (police, secours, militaires, etc) fonctionnent pour un service de 4h aux publics, en plus des temps en amont et en aval."

Le sujet est sous le feu des projecteurs.