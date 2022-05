Suite à l'annonce de la fermeture du site Renault Lyon-Est, près du centre commercial du Carré de Soie, la ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon sont dans l'incompréhension et jugent la décision " regrettable ".

La concession et les ateliers du site Renault Lyon-Est, à Vaulx-en-Velin ont annoncé fermer définitivement leurs portes d'ici le 31 décembre 2022. En cause : le groupe automobile a évoqué des raisons de rentabilité et la croissance de l'insécurité dans le secteur, comme le mentionnait Lyon Capitale mercredi dernier.

Installé à côté du centre commercial du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, en faisant référence au site, Renault a évoqué " des zones de trafic et de non-droit qui sont clairement défavorables à nos activités ".

" Stigmatisation outrancière "

Des propos qui ne passent pas pour Hélène Goeffroy, maire de Vaulx-en-Velin : " La stigmatisation outrancière comme méthode de travail pour justifier une décision non concertée n’est pas supportable ". Du côté de la Métropole, même combat : " Cette décision non concertée avec l’État et les acteurs locaux est regrettable ", estime Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

105 salariés concernés

Avec plus de 2800 nouveaux salariés supplémentaires accueillis dans le quartier du Carré de Soie ces cinq dernières années, l'heure est à l'incompréhension face à la décision du groupe Renault. " Plus d’une centaine de salariés est touchée par cet arrêt d’activité brutal avec des conséquences sociales lourdes ", regrette Bruno Bernard, qui annonce également rester attentif à la situation de reclassement promise par le groupe automobile aux 105 salariés du site de Lyon-Est.

Un quartier pourtant " dynamique "

Le quartier est pourtant décrit comme " très dynamique " par la Métropole et la ville de Vaulx-en-Velin qui rappellent que de nombreux promoteurs immobiliers investissent sur le site du Carré de Soie.

Un centre commercial qui accueille aujourd’hui une cinquantaine d’activités (grandes surfaces, boutiques, restaurants) avec un multiplexe Pathé qui est le premier cinéma de la région en termes de fréquentation. De quoi laisser la Métropole de Lyon et la ville de Vaulx-en-Velin surpris par la décision du groupe automobile de se retirer du secteur.

Lire aussi : Future fermeture de Renault à Vaulx-en-Velin : le préfet et la ville demandent des explications et Le site Renault de Vaulx-en-Velin fermera ses portes en décembre