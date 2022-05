Le site Renault de Vaulx-en-Velin fermera ses portes en décembre

Installé à côté du centre commercial du Carré de Soie, le site Renault de Vaulx-en-Velin cessera ses activités le 31 décembre 2022.

Dans quelques mois, le site Renault de Vaulx-en-Velin ne sera plus. Comme le rapporte Le Progrès, cette décision a été prise le 15 avril, justifiée en ces termes par le groupe automobile français : « Des zones de trafic et de non-droit qui sont clairement défavorables à nos activités ». Ainsi, le 31 décembre 2022, la concession et les ateliers fermeront leurs portes définitivement.

Cela a provoqué la colère des 105 salariés concernés. "On stigmatise une population qui vient chez nous depuis 1973 pour des travaux de mécanique, de carrosserie ou pour acheter une voiture, a déclaré Amara Fenniche, délégué syndical CGT Renault Lyon Est. On leur dit "vos revenus ne nous conviennent plus, on part". En gros, c'est la faute aux clients de Vaulx-en-Velin, mais on ne peut pas dire ça." Par ailleurs, la société a présenté ses excuses, en reconnaissant "une formulation maladroite".

Les salariés reclassés sur d'autres sites

La municipalité n'a pas officiellement réagi, néanmoins, les raisons invoquées par Renault sont jugées "fallacieuses". Les employés devraient être reclassés sur les trois autres sites lyonnais de l'entreprise : Lyon 9, Vénissieux et Rillieux-la-Pape.