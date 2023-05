À Lyon, un "village" dédié aux gestes qui sauvent

La Semaine des gestes qui sauvent revient à Lyon du 9 au 13 mai. Inédit cette année, un village dédié sera installé sur les berges du Rhône.

Comment bien se préparer aux bons gestes en matière de secourisme ? Comme chaque année, la Ville répond à la question en organisant sa Semaine des gestes qui sauvent, du 9 au 13 mai. Pour l'occasion, des ateliers, conférences et initiations sont prévus. L'objectif étant de permettre à chacun d'être "capable, avec des gestes simples, de participer à la sécurité et la santé de tous", sachant qu'un arrêt cardiaque touche 50 000 personnes par an en France, selon la municipalité.

Cette année, l'événement se développe avec un village dédié au secourisme. Installé sur les berges du Rhône, au niveau des terrasses de la Guillotière, il prévoit une programmation variée toute la journée du samedi 13 mai. D'autres lieux sont également impliqués pour des ateliers spécifiques : agir en cas d'arrêt cardiaque, initiation aux gestes à essentiels, maladies cardiaques des femmes...

Une collecte de sang est également programmée mercredi 10 mai à la Halle Diagana (Lyon 9e).