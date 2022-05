Ce samedi 7 mai, l'Opéra de Lyon ouvre ses coulisses au public le temps d'une journée, l'occasion de découvrir les dessous de la création des spectacles.

Envie de voir l'invisible? Rendez-vous à l'Opéra de Lyon ce samedi 7 mai pour découvrir les dessous de la création d'un spectacle. Comme chaque année, le temps d'une journée, l'Opéra ouvre ses portes au public. L'occasion de découvrir les équipes techniques qui présenteront leurs métiers. Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'évènement national " Tous à l'Opéra ".

Ateliers, visites et performances

Au programme : des ateliers, des visites et des performances pour découvrir les dessous des décors et des costumes de l'Opéra de Lyon ou encore le grand studio de ballet. Cette année, pour la première fois, tous les sites de création de l’Opéra sont ouverts au public, notamment l'atelier de fabrication des décors à Vénissieux

Pour les musiciens, un piano placé sous les arcades du Péristyle est à disposition. En bonus : des maquilleuses transforment les visiteurs en papillon ou en super héro. Le bar panoramique de l'Opéra sera ouvert de 12h à 00h.

À la découverte de la Maîtrise

La Maîtrise de l’Opéra de Lyon est un chœur d’enfants, une école du chant et de la scène. À l’occasion de cette journée découverte, une déambulation est menée par les équipes d'enseignants de la maîtrise. Les visiteurs pourront chanter avec les maîtrisiens et assister à un cours de technique vocale. Trois sessions sont prévues ce samedi 7 mai, à 10h30, 10h50 et 11h10 dans les étages de l'Opéra de Lyon. Ouvert aux enfants dès 6ans.

Visiter la grande scène de l'Opéra

Une visite de la grande scène de l'Opéra de Lyon prendra place en compagnie des régisseurs techniques. L'occasion d'arpenter les décors et de plonger dans la fosse de l'orchestre où les musiciens performent. Trois sessions sont organisées : à 10h30, 11h30 et 12h30. Durée : 45 minutes. Ouvert aux enfants dès 10 ans.

Fabrication des décors

Pour la première fois, l'atelier de fabrication des décors de l’Opéra de Lyon ouvre ses portes au public. Ici, ingénieurs, menuisiers, serruriers, peintres décorateurs et accessoiristes conçoivent les décors des opéras et ballets. Rendez-vous au 21, rue Roger Salengro à Vénissieux. Plusieurs visites sont prévues, à 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30. Durée : 1h.

Les dessous des costumes

Au programme : les visiteurs pourront créer un accessoire (bracelet, broche ou couronne de fleurs) ou encore une broderie. Rendez-vous cours des Moirages (Lyon 1er) à 10h30, 11h30 et 12h30 pour la création d'accessoires et à 14h30, 15h30 et 16h30 pour la broderie.

De nombreux autres évènements prennent place toute la journée, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Opéra de Lyon. Tous les évènements sont gratuits, parfois sur inscription.