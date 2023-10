Lyon : la rue Garibaldi poursuit sa transformation

Depuis 2012 la rue Garibaldi a déjà subi plusieurs changements importants. Deux phases de travaux ont déjà eu lieu, et la troisième va bientôt démarrer. Objectif, faire de la rue Garibaldi un "boulevard urbain fortement végétalisé" dès 2026.

La Métropole et la Ville de Lyon continuent de transformer la rue Garibaldi. Cet axe majeur de circulation qui traverse les 3e, 6e et 7e arrondissements était, jusqu’en 2014, une "véritable autoroute urbaine", laissant peu de place à "la vie de quartier et aux déplacements à pieds et à vélo", ont estimé les collectivités. Après deux phases importantes de travaux, la troisième phase, qui débutera dès mars 2024, va s’attaquer aux 630 mètres entre la rue d’Arménie et la Grande rue de la Guillotière. Le montant des travaux s’élève à 14,5 millions d’euros.

Voilà à quoi vont ressembler les abords de la rue Garibaldi. © Métropole de Lyon

L’objectif reste le même par rapport aux autres travaux d’aménagement lancés à Lyon et dans la Métropole. Aménager, sécuriser et végétaliser l’espace public pour les piétons et les cyclistes. Pour les piétons, les trottoirs seront élargis, des revêtements clairs vont être installés, ainsi qu’une "végétalisation massive avec des arbres et des bandes plantées", indique le dossier de presse. Des placettes "jardinées et ombragées" seront également créées. Pour les cyclistes, "un tronçon des voies Lyonnaises n°7 et 9 qui relieront respectivement Rillieux-la-Pape à Solaize et Jonage à Saint-Genis-Laval, en passant par Lyon" sera relié à la rue Garibaldi. Cela permettra aux usagers à vélo d’avoir un parcours continu et "séparé de la circulation automobile."

Les voies de circulation

La future rue de l'Abondance. © Métropole de Lyon

Pour ce qui est des véhicules, trois lignes de bus circuleront dans des voies qui leur seront dédiées. Il s’agira des lignes C25 (Gare Part-Dieu/Saint-Priest) C7 (Gare Part-Dieu Hôpital Lyon Sud) et la future ligne Part-Dieu/7 Chemins.

Deux voies de circulation pour les voitures seront conservées dans le sens nord-sud. Des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les livraisons vont être créées. Les automobilistes peuvent néanmoins être rassurés, la circulation dans le secteur sera maintenue pendant les travaux et "organisée en fonction des phases de chantier", assure le communiqué. La Métropole et la Ville de Lyon estiment qu’environ 30 % de la circulation automobile sera réduite après les réaménagements du secteur.

Retrouver une vie de quartier

Les travaux de la rue Garibaldi amèneront également à des changements sur des rues adjacentes. Une "déqualification de la place Rachais, autour de la station de Métro Garibaldi (500 m2) et la place Stalingrad de 8 200 m2, reliées entre elles par une large promenade de 1 500 m2", détaille le programme. L’objectif étant de retrouver et de favoriser une vie de quartier entre les riverains. Ces travaux rejoindront les travaux qui auront lieu également à la Guillotière, notamment sur la place Gabriel Péri .

Le futur Métro Garibaldi. © Métropole de Lyon.

"Je me réjouis que cette nouvelle phase soit lancée, qui apportera sécurité, confort, fraîcheur et une réelle amélioration pour les riverains et usagers", s’est exprimé Grégory Doucet. À l’heure actuelle, 1,3 km de travaux aurait déjà été réalisé sur les 2,7 km prévus par les collectivités. Une quatrième phase de travaux est déjà prévue. Elle concernera la Grande rue de la Guillotière, l’avenue Berthelot et les abords du Parc Blandan.