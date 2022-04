Lyon : 141 millions d'euros consacrés au plan "nature en ville"

La Ville de Lyon déploie un "plan nature" pour amener de la nature en ville avec un investissement financier de 141 millions d'euros. L'objectif: développer le végétal en milieu urbain.

"Faire de Lyon une ville nature", c'est l'objectif de la Ville de Lyon, qui déploie un plan nature avec un budget alloué de 141 millions d'euros consacrés à la nature en ville dans la programmation pluriannuelle des investissements. L'ambition: amener du végétal en milieu urbain.

Un plan qui lutte contre la pollution

Une solution qui pourrait, à terme, lutter efficacement contre les îlots de chaleurs urbains, rafraichir la ville, réduire la pollution et favoriser la biodiversité. Pour les habitants, amener de la nature en ville pourrait améliorer bien-être et qualité de vie. Pour la Ville, la nature a également des effets bénéfiques sur la santé mentale et le lien social.

Des végétaux qui viennent de l'Ain

Dans les faits, le plan nature en ville se décline en plusieurs projets qui irrigueront tout le territoire. Des premières étapes de végétalisation ont déjà pris place à Lyon. Tous les végétaux utilisés par la ville pour amener de la nature en milieu urbain viennent du Centre horticole de la Ville de Lyon. Situé à Cibeins, un hameau de la commune de Misérieux, dans l'Ain, il s'étend sur 19,5 hectares et comprend 4000 m² de serres. C'est là que la ville s'approvisionne pour tous les végétaux des espaces verts (plantes, fleurs, arbres ou encore arbustes).

Qualité de l'air à Lyon

En 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a connu seulement 25 jours d'alerte "vigilance pollution". Un record depuis 10 ans, comme le rapportait Lyon Capitale en février dernier. Pour autant, la qualité de l'air pour la ville de Lyon est régulièrement classée "moyenne" ou "dégradée" par l'Observatoire pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air (Atmo) en Auvergne-Rhône-Alpes. Les propositions du plan nature de la Ville de Lyon pour développer le végétal en milieu urbain pointent vers un même objectif: changer la donne.