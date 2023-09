La Métropole de Lyon rajoute 3 millions d’euros pour végétaliser les collèges

Après un premier plan lancé en mars 2021 pour végétaliser et désimperméabiliser les cours des collèges, la Métropole de Lyon a décidé de rajouter 3 millions d'euros pour accélérer le processus jusqu’en 2027.

La Métropole de Lyon poursuit son plan d’action pour s’adapter au dérèglement climatique. En effet, la collectivité vient d’annoncer une nouvelle enveloppe budgétaire d’une valeur de 3 millions d’euros afin de végétaliser et désimperméabiliser les cours des collèges publics métropolitains.

Neuf collèges seront végétalisés

Voté le 25 septembre, ce nouveau plan permettra à neuf collèges de bénéficier d'aménagements "sur la période 2024-2027", explique la Métropole de Lyon. Entre 2024 et 2025, ce sont quatre collèges qui seront traités en priorité. Le collège Henri Longchambon (8e), Colette à Saint-Priest, Pierre Valdo à Vaulx-en-Velin et Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d’or.

Le plan a d’abord pour but de répondre "à un besoin d’adaptation aux enjeux et contraintes climatiques, tout en permettant de faire émerger de nouveaux usages", fait valoir la collectivité. Pour cela, la Métropole de Lyon prévoit de végétaliser des espaces "très souvent minéralisés", afin de "limiter le phénomène d’îlot de chaleur urbain dans les collèges", et de désimperméabiliser les sols pour "optimiser la ressource en eau". La Métropole de Lyon espère également créer et améliorer "des lieux dédiés à la détente ou à des pratiques plus égalitaires entre les filles et garçons", détaille-t-elle dans un communiqué.

Une planification débutée en 2021

En mars 2021, un premier plan de végétalisation avait été voté pour un budget de 1,5 million d’euros. Six collèges avaient ainsi pu bénéficier d'aménagements entre 2021 et 2023. "La végétalisation des cours est l’un des moyens que nous actionnons pour adapter les collèges et rendre le quotidien et des conditions d’apprentissage de nos collégiennes et collégiens plus agréables", explique Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’éducation et des collèges.

À l'issue du deuxième plan de végétalisation voté lundi, 15 collèges auront donc profité de nouveaux aménagements, bénéficiant, selon la vice-présidente, "à près de 9 000 jeunes et à leurs équipes éducatives".