Face à la neige, la Métropole de Lyon et TCL activent leur plan de prévention hivernal 

Alors que des températures négatives et des chutes de neige touchent l'agglomération, les transports en commun lyonnais (TCL) et la Métropole de Lyon ont activé leur plan de prévention hivernal.

Plusieurs mesures mises en place

Afin que le trafic soit le plus fluide et sécurisé possible avec l’arrivée de la neige et du verglas, le réseau TCL met en place une série de mesures. Ainsi, TCL s’associe à Météo France, la Métropole de Lyon et la préfecture du Rhône pour que chaque secteur desservi bénéficie d’un "bulletin météorologique détaillé, permettant ainsi d’adapter au mieux les mesures préventives saisonnières", annonce Sytral Mobilités, l'organisateur des transports en commun. Ainsi, des "opérations de reconnaissance des lignes, des pôles d’échanges multimodaux et des parcs relais" sont prévus dès aujourd’hui.

❄️ ⚠️ En raison des prévisions météo annonçant du verglas, le réseau TCL met en œuvre son plan de prévention. L’ensemble des équipes est mobilisé pour garantir l’exploitation des lignes dans les conditions de sécurité optimales. Infos en temps réel sur appli et site TCL — TCL (@TCL_SYTRAL) January 8, 2024

De son côté, la Métropole de Lyon mobilise ses agents afin d'assurer le salage et le déneigement des voies utilisées par les lignes de bus pour éviter la pagaille qui avait touché la ville en décembre 2022, lorsque tout le réseau avait dû être mis à l'arrêt. Une vigilance accrue est notamment réservée aux zones dites sensibles comme les ponts ou les pentes. TCL annonce également que les parcours des lignes principales du réseau, à savoir C1, C2 et C3, seront traitées en priorité.

Un dispositif qui semble porter ses fruits ce mardi matin, alors qu'à Lyon les rues principales n'ont pas été affectées par le bref, mais intense, épisode de neige qui a touché la ville jusqu'en milieu de matinée.

Des opérations lancées dès deux heures du matin

Tôt ce matin, des "risques de glissance de la chaussée" ont pu être observés dans la métropole, ce qui a conduit la collectivité à mobiliser 20 saleuses dès deux heures du matin. Des camions de réserve restent à disposition si la situation venait à évoluer.

Tout au long de l'épisode, la collectivité invite les usagers à privilégier les transports en commun à leur voiture afin que les équipes de déneigement puissent réaliser leur travail. Et si c'est impossible, à se munir d'équipements adéquats comme des pneus d'hiver. Durant cette période, le télétravail est fortement conseillé et les déplacements qui ne sont pas essentiels "doivent être reportés", indique la Métropole de Lyon.

Plus d'informations : www.grandlyon.com/pratique/deneigement