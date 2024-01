L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie placés en vigilance orange neige-verglas

Météo-France étend la vigilance orange neige-verglas à trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Neuf départements sont maintenant placé en vigilance orange neige-verglas. Météo France vient d'étendre l'alerte à l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en raison d'un "épisode hivernal suffisamment notable [...] pour rendre les conditions de circulation difficiles".

Météo France précise par ailleurs qu'il "neige très faiblement et de manière éparse en Rhône-Alpes" et d'ajouter : "L'incertitude sur la quantité de neige au sol prévue dans les vallées alpines est marquée, mais on ne s'attend pas à des quantités supérieures aux prévisions."

Les chutes de neige devraient se renforcer progressivement cet après-midi et ce soir dans les Alpes, et particulièrement sur un axe Grenoble - Chambéry - Annecy - Genève "où les cumuls pourraient atteindre 5 à 10 cm".