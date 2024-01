De nouvelles places d’hébergement d’urgence ouvertes à Lyon face au froid

La préfecture du Rhône a annoncé l’ouverture de places d'hébergement d’urgence supplémentaires pour faire face à la vague de froid qui touche la région lyonnaise.

Alors que la neige continue de blanchir l’agglomération lyonnaise ce mardi 29 janvier, 24 heures après l’apparition de premiers flocons, la préfecture du Rhône a annoncé lundi soir un renforcement de ses "capacités d’hébergement d’urgence face à la vague de froid". Une quinzaine de places ont ainsi été sanctuarisées au sein d’un centre d’accueil et des places d'hébergement en hôtel seront provisoirement ouvertes pour accueillir les personnes les plus vulnérables repérées lors de la veille sociale et des maraudes.

Des maraudes qui font par ailleurs l’objet d’un renforcement au cours des prochains jours alors que Météo France ne prévoit pas de hausse des températures avant dimanche. D’ici là, le mercure devrait régulièrement afficher entre -3°c et 4°c.

Des familles remises à la rue lundi

Le renforcement de ces mesures intervient alors que lundi matin plusieurs associations d’aide aux personnes sans abris, dont "Jamais sans Toit" et "Un toit pour toi", tiraient la sonnette d’alarme après le retour à la rue de familles sans toit, qui étaient hébergées pendant les vacances à l’hôtel, par la ville de Lyon. Auparavant, ces 94 personnes, dont 56 enfants, avaient trouvé refuge dans une dizaine d'écoles occupées pour les loger.

Auprès de nos confrères de l’AFP, Raphaël Vulliez, un membre de "Jamais sans toit » disait lundi espérer le déclenchement dans la journée du plan Grand froid "et qu'il y ait une coordination entre les services de l'Etat et la municipalité, par exemple pour ouvrir un gymnase". Il n’en a finalement rien été, même si la préfecture du Rhône précise avoir pris des mesures d’urgence "sans attendre l’éventuelle activation de la vigilance grand froid".

Dans un communiqué, les services de l’État soulignent également que plus de 22 000 solutions de logement adapté ou d'hébergement d’urgence sont financées quotidiennement dans le département du Rhône. Selon les décomptes de Jamais sans toit, 334 enfants dorment néanmoins à la rue chaque jour dans l'agglomération lyonnaise. En France, ce nombre est évalué à 3 000, selon les dernières estimations.