Plus de deux ans après le dîner des sommets organisé par Laurent Wauquiez en juin 2022, Johann Cesa, conseiller régional d’opposition, a fini par obtenir la liste complète des invités. Une liste qui avait (en partie) fuité en juillet 2024.

C'est une liste d'invités qui était attendue depuis de très nombreux mois. Dix huit mois après avoir demandé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de la divulguer, Johann Cesa, vice-président du groupe Socialiste écologiste et démocrate, a enfin obtenu la liste des invités du dîner des sommets du 23 juin 2022, un événement organisé par Laurent Wauquiez, alors président de la région, et qui avait rapidement créé la polémique pour son coût (environ 100 000 euros), entraînant après la publication d'un article de nos confrères de Mediapart, fin 2022, l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet national financier. Une enquête toujours en cours.

La justice enquêtait pour un soupçon de favoritisme et de détournement de fonds publics quand l'opposition régionale dénonçait un évènement politique à la gloire du président LR de la Région. Après un recours déposé en février 2023 par le groupe socialiste au conseil régional, le tribunal administratif de Lyon avait enjoint en mai 2024 la Région Auvergne-Rhône-Alpes à transmettre la liste des convives de ce dîner des sommets. Le Conseil d’État avait confirmé cette décision en décembre 2024, rejetant le pourvoi en cassation de l'ex-président de la Région, aujourd'hui patron des députés LR à l'Assemblée nationale.

Une astreinte financière qui a fait plier la Région

Face au refus de respecter cette décision de justice, l'opposition régionale avait demandé en juin 2024 la mise en place d'une aide à l'exécution du jugement. La demande a fait l'objet d'une nouvelle audience au tribunal administratif le 10 septembre dernier et avait préconisé la Région à transmettra cette liste des invités sous 15 jours, sous peine d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard.

"La peur de la mise en place d’une astreinte financière aura finalement motivé la Région à me fournir cette liste" estime Johann Cesa dans son communiqué de presse. Une liste que la collectivité a finalement transmise ce 12 septembre 2025, et qui avait fuité chez nos confrères de Lyon Mag en plein cœur de l'été 2024. Si la liste communiquée par la Région est très semblable à celle dévoilée l'année dernière, plusieurs personnalités n'étaient pas présentes dans la liste de nos confrères où figurait 91 noms, comme Alain Mérieux, Olivier Ginon, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Alexis Pinturault.

Au total, selon la Région, 98 invités étaient présents aux côtés de Laurent Wauquiez pour ce fastueux dîner. Soizic Bouju (DG du groupe Centre France), Jules et Boris Gruy (DG de Maia et Château de la Chaize), Xavier Omerin (PDG Omerin), Olivier et Amaury Passot (PDG et graphiste de Revol Porcelaine) et Edouard Tetreau (fondateur de Mediafin) figurent dans cette liste, au contraire de Patrick Ilou qui figurait dans la liste des participants de Lyon Mag mais pas dans celle communiquée par la Région.

Une autre procédure en cours

Cette affaire, qui aura duré de très long mois et qui illustre, selon le conseiller d'opposition, "l’opacité" et les" dérives d’un pouvoir qui préfère cacher plutôt que rendre des comptes" n'en est pas pour autant terminée. L'enquête ouverte par le PNF concernant ce dîner est toujours en cours et une autre procédure est encore d'actualité, cette fois sur les déjeuners d’affaires de Laurent Wauquiez et les frais liés aux dîners des sommets. Johann Cesa espère obtenir non seulement les factures mais aussi les preuves que certaines dépenses "excessives" ont bien été remboursées à titre personnel par l’élu.

