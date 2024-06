Dans un communiqué de presse, le groupe Socialiste Écologiste et Démocrate dénonce le comportement de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, "qui refuse de se plier à une décision de justice".

Le "diner des sommets", organisé par Laurent Wauquiez en juin 2022 n'en finit plus de créer du remous autour du président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les révélations en octobre 2022 par Mediapart concernant cette soirée qui avait rassemblée environ 90 personnes pour plus de 100 000 euros, le tribunal administratif de Lyon avait enjoint en mai dernier la Région à communiquer la liste des personnes invitées à ce dîner.

Laurent Wauquiez et son équipe avaient alors 15 jours pour le faire et communiquer au groupe socialiste au conseil régional le nom des convives. C'est ce groupe d'opposition qui avait déposé un recours, en février 2023, pour obtenir des détails sur l'événement. "Cela fait presque un mois que le jugement a été rendu et aucun document ne nous a été communiqué" explique ce mardi 18 juin l'opposition.

L'opposition réclame une contrainte financière

"Compte tenu de la grave crise démocratique que notre pays traverse, nous aurions aimé que Laurent Wauquiez réponde à son devoir d’élu républicain et fasse la transparence, de lui-même, sur l’affaire du dîner des sommets" poursuit le groupe dans un communiqué de presse. Réagissant également à l'actualité politique autour du président LR de la région AURA, qui est candidat aux prochaines élections législatives anticipées en Haute-Loire, les socialistes estime "qu'il est inquiétant de savoir que celui qui pourrait siéger à l’Assemblée nationale dans quelques semaines se croit tellement au-dessus des lois qu’il refuse de se plier à une décision de justice !"

Ainsi, le groupe d'opposition explique avoir écrit à la présidence du tribunal administratif de Lyon "pour qu’elle fasse exécuter le jugement et qu’elle condamne Laurent Wauquiez au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que la liste des invités nous soit transmise". Une sanction et une contrainte financière qui, espère-t-il, "permettra que nous obtenions un des documents que nous demandons depuis deux ans et que la lumière se fasse – enfin ! – sur le dîner des sommets."