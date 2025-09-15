Fin de vie : un médecin suspendu par l'Ordre des médecins et visé par un signalement à la justice

Un médecin exerçant dans la région lyonnaise a été suspendu de ses fonctions après la parution d'un livre dans lequel il indique avoir renoncé à des actes médicaux pour ne pas prolonger la vie de patients.

Le Dr Didier Peillon, ancien chef d'un service d'urgences et exerçant aujourd'hui dans un service de médecine polyvalente dans la région lyonnaise, a été suspendu vendredi 12 septembre par l'Ordre des médecins après la parution de son livre Ces malades que nous aidons à mourir.

Médecin réanimateur, Didier Peillon confie dans cet ouvrage avoir délibérement renoncer à réaliser des actes médicaux dans l'objectif de ne pas prolonger la durée de vie de certains patients. Selon Le Progrès, il a été convoqué devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins.

Un signalement a également été effectué auprès du procureur de la République.