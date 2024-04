Laurent Wauquiez a-t-il organisé un nouveau "dîner des sommets" ... à 9 000 km de Lyon ?

Du 8 au 15 mars 2024, Laurent Wauquiez s'est rendu au Japon, sans en avertir les élus, la presse ou les citoyens, révèle aujourd'hui Le Monde. Au programme notamment : ski à Hokkaido, dégustation de saumon du Mont Fuji et déjeuner avec Olivier Ginon, PDG de GL Events.

L'affaire est révélée aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a effectué un mystérieux voyage au Japon du 8 au 15 mars 2024. À ses côtés, aucun autre élu régional, seulement des chefs d'entreprises locaux. Le déplacement n'a, en effet, pas été ajouté à l'agenda officiel du président de région, mesure de transparence pourtant obligatoire.

Un dîner des sommet japonais ?

Le 14 mars dernier, Laurent Wauquiez était attablé dans la salle de bal de l’hôtel Courtyard (Marriott) à Nagoya pour une soirée de prestige. Autour de lui, 150 chef d'entreprises français et japonais et le logo bleu clair de la région affiché en grand.

Le repas est concocté par le chef Christophe Pacaud, qui n'a pas souhaité répondre aux questions du Monde. Au menu, entre autres : burger de saucisson pistaché, quenelle de brochet, saumon du mont Fuji avec des lentilles du Puy, cervelle de canut... Laurent Wauquiez aurait-t-il tenté de lever des fonds pour préparer son éventuelle candidature à la présidentielle de 2027 ? C'est en tout cas ce que dénonce dans un communiqué les élus écologistes après la publication de l'enquête du Monde.

"Rien n’est trop beau pour le candidat à la Présidence de la République qui prend ses aises avec l’argent du contribuable de notre région". Ces pratiques rappellent les frasques du Dîner des Sommets de l'été 2022, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par le Parquet National Financier", regrettent les élus d'opposition, avant de souligner que ces pratiques rappellent les frasques du Dîner des Sommets de l'été 2022, pour lequel une enquête a été ouverte par le Parquet National Financier. Selon les investigations de Mediapart, le premier "dîner des sommets", qui s'était tenu le 23 juin 2022 dans un château, avait coûté pas moins de 100 000 euros d’argent public.

Le voyage financé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Les sept jours de voyages ont, d'après Le Monde, entièrement été pris en charge par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, chargée du développement des entreprises de la région. Sur place, Laurent Wauquiez s'est entretenu avec de nombreux officiels japonais dont le vice-ministre de l’Économie. Au programme également, une visite privée du Ghibli Park, dédié à l'univers du réalisateur nippon, deux jours dans des stations de ski d'Hokkaido et un déjeuner avec un certain Olivier Ginon, PDG de GL Events et bien connu des Lyonnais.

"Rien sur les réseaux sociaux, où ses abonnés ont pourtant l’habitude de le voir relater ses accomplissements et sa vie personnelle. Rien auprès de la presse, dont il se méfie. Rien, surtout, auprès des élus de la région, à qui il doit en théorie rendre des comptes sur son utilisation de l’argent public", écrit Le Monde, dont certains témoins précisent que Laurent Wauquiez n'aurait même pas été aperçu dans les rendez-vous d'affaires.