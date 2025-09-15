Actualité
faits divers
Photo d’illustration © Tim Douet

Un octogénaire percute un arbre en voiture : son pronostic vital est engagé

  • par La rédaction

    • Un homme de 82 ans est en urgence absolue après avoir percuté un arbre près de Lyon.

    Un automobiliste de 82 ans a percuté un arbre au volant de sa voiture dimanche 14 septembre vers 11 h 30 à Chessy dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, la victime, originaire de Bagnols, circulait au niveau de l'avenue de la gare.

    L'octogénaire a été transporté en urgence à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Son pronostic vital était encore engagé ce matin. Les enquêteurs privilégieraient pour l'heure la piste du malaise pour expliquer l'accident.

    Faire défiler vers le haut