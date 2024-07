Plus de deux ans après l'organisation par la région Auvergne-Rhône-Alpes du dîner des sommets, on connaît enfin le nom des participants à l'évènement qui avait fait polémique.

C'est un dîner et une soirée, organisés le 23 juin 2022 dans le Beaujolais qui n'ont cessé, depuis, de faire parler d'eux. Ce soir-là, la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez avaient organisé, en grande pompe, un fastueux dîner au château de la Chaize avec une centaine d'acteurs économiques, culturels, sportifs ou associatifs de la région. La note, d'environ 100 000 euros et réglée par la Région, avait créé la polémique, entraînant après la publication d'un article de nos confrères de Mediapart, fin 2022, l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet national financier.

La justice enquêtait pour un soupçon de favoritisme et de détournement de fonds publics quand l'opposition régionale dénonçait un évènement politique à la gloire du président LR de la Région.

La justice avait enjoint la Région à dévoiler la liste des convives

Après un recours déposé en février 2023 par le groupe socialiste au conseil régional, le tribunal administratif de Lyon avait enjoint en mai dernier la Région Auvergne-Rhône-Alpes à transmettre la liste des convives de ce dîner des sommets. Une liste que la collectivité n'a jamais transmise.

Ce lundi 22 juillet, nos confrères de Lyon Mag dévoilent le nom des 91 convives. Si certains noms comme Alain Mérieux, Olivier Ginon, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Alexis Pinturault avaient déjà filtré, de nombreux autres acteurs issus du monde culturel, économique ou associatif de la Région étaient présents à ce dîner.

Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière était ainsi présent, tout comme Didier Repellin, architecte en chef des Monuments historiques qui a récemment mené à bien la rénovation de la statue équestre de la place Bellecour à Lyon. Outre Tsonga et Pinturault, Sébastien Chabal, ancien rugbyman passé par le LOU et formé à Bourgoin, était également présent dans le Beaujolais.

Un dîner et des partenariats noués

Philippe Brocard, président de Lyon BD, Nicolas de Tavernost, qui était à l'époque PDG du groupe M6 ou encore Pierre Fanneau, directeur général du groupe Le Progrès figurent également par les invités.

Plusieurs chefs de la région, comme Régis Marcon, Christophe Marguin, Serge Vieira ou encore Tabata Mey étaient également conviés à l'événement.

Un événement qui selon nos confrères de Lyon Mag aurait permis la mise en place de plusieurs collaborations et partenariats entre ces différents acteurs régionaux. Pas de quoi mettre fin à la polémique à quelques semaines du départ de Laurent Wauquiez de son poste de président de Région.