Des rafales à 70 km/h et des averses orageuses jeudi 19 octobre à Lyon

Le temps se dégrade largement ce jeudi 19 octobre à Lyon, où des averses orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues.

Pas de rayons de soleil à l’horizon ce jeudi 19 octobre entre Rhône et Saône. La journée s’annonce pluvieuse et couverte, selon les prévisions de Météo France. Le temps pluvieux de la matinée pourrait même laisser place à la mi-journée à des averses orageuses, entre midi et 14 heures, avant que la pluie ne s’estompe progressivement dans l’après-midi.

21°c au maximum

Les fortes rafales de vent qui devraient faire leur apparition en même temps que les averses orageuses, pourraient souffler jusqu’à 70 km/h. Leur puissance devrait ensuite baisser dans l’après-midi, mais elles se poursuivront jusque dans la soirée.

Du côté des températures, comptez 17°c à 8 heures, puis 19°c à midi. La maximale du jour devrait être atteinte peu après, alors que 21°c sont attendus à 14 heures.