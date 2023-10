Transport : les Chasselois réclament plus de bus (vidéo)

Caroline Lenoir est habitante de Chasselay et membre du collectif Mobilité Chasselay qui réclame au Sytral, l’autorité organisatrice des transports, plus de bus dans leur commune.

Caroline Lenoir est habitante de Chasselay et membre du collectif "Mobilité Chasselay" qui réclame au Sytral, l'autorité organisatrice des transports, plus de bus dans leur commune. Elle était dans l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter leur projet.

Situé à la frontière de la métropole de Lyon, la commune de Chasselay (3000 habitants) se mobilise. Un collectif de villageois, Mobilité Chasselay, s'est constitué pour demander davantage de bus. De fait, la commune est coincée entre les corridors de transports mais n'en profite pas elle-même, malgré un trafic routier important.

Caroline Lenoir, membre du collectif, donne le détail : "seulement 20% des bus de la ligne 21 vont jusqu'à Chasselay puis Saint-Germain-au-Mont d’Or." Résultat, faute de bus, il arrive que les Chasselois prennent leur voiture pour rejoindre la gare de Saint-Germain-au-Mont d'Or, et engorgent un parking déjà saturé, alors que la distance n'est que de 3 kilomètres entre les deux communes.

Plus concrètement, Caroline Lenoir rapporte que les adolescents du village se retrouvent parfois à faire du stop pour rallier le village, malgré des routes dangereuses car très fréquentées (10 000 voitures/jours). Dans la même veine, des habitants seraient contraints de faire deux heures de bus pour rallier les villages aux alentours tant Chasselay est peu desservie.

A courts termes, l'objectif du collectif est clair : "On souhaite contacter le président du Sytral (NDLR : Bruno Bernard) et le premier vice-président en vue d'avoir un échange constructif et de pouvoir espérer avoir plus de bus sachant que la ligne existe déjà et que ce n'est pas une création de ligne. Je sais qu'il y a d'autres projets aux alentours pour des créations, mais là, je pense que c'est assez simple de tirer 10 km en plus sur la ligne existante. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de bus qui s'arrêtent à Limonest."

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 Minutes Chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de transport d'une commune limitrophe de la métropole de Lyon. Il s'agit de Chasselay, 3000 habitants, située au nord de Lyon. Depuis quelques semaines, un collectif d'habitants s'est organisé. Il s'agit de Mobilité Chasselay. Et justement, nous recevons Caroline Lenoir qui est membre de ce collectif. Bonjour Caroline Lenoir. Alors merci d'être venue sur notre plateau. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le constat aujourd'hui que vous dressez sur les transports en commun de votre village ? Où est-ce que ça bloque ?

Alors en fait, Chasselay est situé à environ 20 km de Lyon et de Villefranche. Nous sommes très peu desservis par les transports réguliers. C'est la ligne TCL qui passe à Chasselay. Et seulement 20% des bus de la ligne 21 vont jusqu'à Chasselay puis Saint-Germain-Mont d’Or. 80% de ces bus s'arrêtent à Limonest-Cimetière.



Et ne poursuivent pas jusqu'à Chasselay ?

Exactement.

Donc c'est très mal relié finalement. Je crois que vous avez quelques témoignages d'habitants qui ne parviennent pas à relier facilement des communes qui ne sont vraiment pas très loin de Chasselay ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?

Oui. Alors en fait, les bus s'arrêtent à 80% à Limonest-Cimetière. Donc la jonction entre Limonest-Lissieu-Chasselay-Saint-Germain est très compliquée. N'ayant pas d'autres bus réguliers, les jeunes sont amenés à faire du stop faute de bus. Encore plus avec la pénurie de chauffeurs qu'on rencontre actuellement. Et beaucoup d'actifs doivent se rendre à Lyon ou à Villefranche en train avec la gare de Saint-Germain-Mondor qui est à 5 kilomètres de Chasselay, et se retrouvent confrontés à prendre leur voiture pour aller stationner à Saint-Germain avec des parkings qui sont déjà saturés.

Alors que c'est à 3 kilomètres et le bus permettrait de laisser les voitures dans le garage ?

Exactement. La ligne 21 fonctionnerait jusqu'à Saint-Germain. Ce serait facile de ne pas prendre sa voiture à l'heure où on demande de faire des efforts au niveau écologique.



Et vous parlez des adolescents, on sait qu'ils font du stop. Il y a aussi des dangers sur ces routes très fréquentées, c’est 5000 voitures je crois ?



Alors il y a 10 000 voitures par jour et 670 camions par jour. Donc ce sont des routes accidentogènes, les jeunes font du stop. Les personnes âgées amenées à aller voir leur conjoint dans une maison de retraite ne peuvent pas s'y rendre puisqu'il faudrait prendre 2 ou 3 bus. Donc voilà, c'est compliqué.



Oui, je comprends. Et vous, on comprend vos revendications, c'est plus de bus j'imagine ?

Tout à fait.

Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails ?



Donc en fait, on aimerait que cette ligne fonctionne de manière régulière et que du coup, on ait plus de transport dans notre commune qui est vraiment proche de Lyon et de Villefranche. En fait, on est limitrophes de la métropole, mais nous n'en faisons pas partie.



J'allais vous demander, effectivement, rappelons que Chasselay ne fait pas partie de la métropole de Lyon, elle est vraiment à la frontière. Pourquoi la commune disposerait-elle de transports en commun lyonnais alors qu'elle ne fait pas partie ?

En fait, Chasselay est limitrophe avec plusieurs villages faisant partie de l'agglomération lyonnaise. Et on est aussi en limite avec la communauté de communes dont on fait partie. Donc initialement, je pense que c'est pour cela qu'on est pénalisés au niveau du nombre de bus passant à Chasselay. Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, le Sytral est responsable de tous les transports de la métropole et du Rhône, à savoir les TCL, les Cars du Rhône et les Libellules qui sont les transports de Villefranche. Donc ce problème de ne pas faire partie de la métropole, finalement, est un ancien problème parce que le Sytral, maintenant, gère tous les transports du Rhône. Donc ça ne devrait plus nous pénaliser de ne pas appartenir à la métropole.



Voilà, donc ne pas appartenir à la métropole n'est plus un problème, selon vous. Jusqu'à présent, quelles ont été vos actions à Mobilité Chasselay ?

En fait, ça fait plusieurs années qu'on essaye de se mobiliser. Notre démarche prend un petit peu d'ampleur. Avec certains villageois, on a souhaité faire un sondage pour vraiment avoir un état des lieux de la situation. On a eu à peu près 600 retours suite à notre sondage.

C'est important pour un village de cette taille.

Voilà, et on sent qu'il y a un réel besoin. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise de manière un peu plus importante depuis plusieurs mois. On a rencontré plusieurs fois la municipalité de Chasselay, Monsieur Pariost, le maire de Chasselay. Et on essaye d'avancer petit à petit en créant justement ce collectif pour se faire entendre et puis pour montrer qu'il y a une volonté des Chasselois d'avoir plus de bus.



Et vous avez déjà eu un retour du Sytral, parce que je sais que vous êtes en contact avec eux. Il y a eu des mails, des échanges ?

Oui, donc il y a eu de nombreux mails envoyés au Sytral Mobilité.

Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ?

On a des réponses assez tardives et assez générales. Et il y a aussi la pénurie de chauffeurs.

Ils bottent en touche ?

Voilà, ils bottent un peu en touche. Donc là, on souhaite contacter le président du Sytral et le premier vice-président en vue d'avoir un échange constructif et de pouvoir espérer avoir plus de bus sachant que la ligne est existante et que ce n'est pas une création de ligne. Je sais qu'il y a d'autres projets aux alentours pour des créations, mais là, je pense que c'est assez simple de

tirer 10 km en plus sur la ligne existante. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de bus qui s'arrêtent à Limonest. Donc je pense qu'il serait à même de pouvoir aller jusqu'à Saint-Germain. Et ça faciliterait la vie de nombreux Chasselois et des communes aux alentours, soit Lissieu et Saint-Germain-Mont d’Or.



Merci, Caroline Le Noir. C'est déjà la fin des six minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les transports en commun et les défis d'avenir sur cette thématique sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.