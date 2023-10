Plus de 400 kilos de cannabis cachés sous des pastèques et des melons

Vendredi 13 octobre, les Douanes ont mis la main sur 430 kilos d'herbe et de résine de cannabis dissimulés sous un chargement de pastèques en provenance d’Espagne.

C’est une saisie d’ampleur que les douanes de Bourg-en-Bresse ont réalisé vendredi 13 octobre au péage de Villefranche-sur-Saône. D’après nos confrères du Progrès, en arrêtant un camion en provenance d’Espagne, dans le cadre d’un contrôle de routine sur l’A6, les douaniers ont eu la surprise de découvrir de plusieurs centaines de kilos d’herbe et de résine de cannabis.

Une valeur de 4,17 millions d'euros

La marchandise, estimée à 430 kg et d’une valeur de 4,17 millions d’euros, était dissimulée sous des pastèques et des melons, mais n’a pas échappé au flair du chien des douaniers. Soit 360 kilos d’herbe et 70 kilos de résine.

D’origine espagnole, les deux hommes présents dans le camion ont été interpellés. Placés en détention provisoire, ils seront jugés en correctionnel le 28 novembre avec les quatre individus originaires d’Albanie qui se trouvaient dans une voiture ouvreuse.